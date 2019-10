Patrimonio de Cristina subió 16% en 2014

La presidenta Cristina Fernández posee bienes por $us 7,1 millones, con un incremento patrimonial el año pasado del 16%. Las cifras se desprenden de la última declaración patrimonial presentada por la mandataria ante la Oficina Anticorrupción, cuyos detalles publicaron los diarios Clarín y La Nación, de Buenos Aires.



Según estos periódicos, en la documentación presentada, Fernández declaró haber tenido el año pasado ingresos por su salario como presidenta, alquileres y rentas de unos $us 686.000.



En su patrimonio figuran depósitos bancarios por unos $us 3,4 millones y 26 inmuebles de propiedad compartida con sus hijos, Máximo y Florencia.



En tanto, Fernández, en la Presidencia desde finales de 2007 y reelegida en 2011, declaró "gastos personales" el año pasado por $us 182.000.

El crecimiento patrimonial de la presidenta durante cada uno de los ocho años que lleva de mandato fue objeto de varias denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, hasta el momento la justicia argentina no ha determinado irregularidades.