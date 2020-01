Suárez: “Estoy con más bronca para seguir luchando”

La defensa presentó una apelación a la decisión del juez que lo envió preventivamente a la cárcel. El exgobernador de Beni asegura que conoce el accionar del Gobierno y no tiene miedo. EL DEBER ingresó a la celda del Centro de Rehabilitación Mocoví, de Trinidad, con autorización del gobernador del penal, mayor Juan Carlos Ruiz.



¿Cómo se encuentra?

Muy bien, seguro y consciente de lo que pasa. Es algo que se veía venir, sabía que en algún momento ellos iban a encontrar o forzar la figura legal para detenerme. Yo asistí a siete audiencias de medidas cautelares y en las seis anteriores he presentado la documentación para defenderme en libertad.



¿Qué sucedió con los documentos que no convencieron al juez?

En este proceso presenté más documentación que en las anteriores audiencias de medidas cautelares y documentación actualizada. La anterior vez entregué factura de luz correspondiente a noviembre y el Ministerio Público dijo que eso no garantizaba que yo continúe viviendo en mi casa, o sea que presenté una factura de febrero igual que una de agua, he presentado el certificado de matrimonio emitido el 14 de marzo y certificado de nacimiento. He mostrado documentación para que la Fiscalía no tuviera ninguna opción para solicitar mi detención; sin embargo, el juez encontró una salida, lógicamente que al juez le quedan dudas de la casa que habito a pesar de que he presentado todo en orden; hasta las fotografías de mi casa, los certificados de las juntas vecinales, que no son necesarias, pero que uno lo hace para contar con respaldo, pero resulta que actualizamos el folio real, en él decía urbanización barrio Chaparral RB-F3 y el informe policial decía barrio Chaparral F-3. La diferencia era una letra, pero para el juez no era la misma casa.



_ ¿Ese fue el argumento para su detención?

Ese es el argumento por el cual he sido detenido, porque supuestamente hay una diferencia entre lo que dice el informe de las juntas vecinales, que no es un requisito, y el reporte policial o de la Felcc, que detalla donde vivo. Esa diferencia le sirvió al juez para decir que yo no tenía donde vivir y por eso me convertía en una persona con posibilidades de fugar del país. Miren la ironía, yo en esa casa he cumplido detención domiciliaria en 2011. Entre mayo y septiembre estuve preso en la vivienda que ellos dicen que no saben, pero cuando el Ministerio Público tiene que notificarme y llevarme a declarar va a esa casa y me encuentra. El mismo Poder Judicial me notifica en esa casa, pero ahora no saben que esa es mi casa. Aquí se ve una mano clara de injerencia por parte del Gobierno y digo una mano clara porque este proceso lo inició de oficio el Ministerio Público. Estoy acusado por legitimación de ganancias ilícitas sin que haya una sola denuncia. En la audiencia cautelar me llamó la atención la presencia de los representantes marionetas del gobernador trucho (Álex Ferrier) porque la Gobernación no tenía nada que ver en este caso. No le parece coherente que si el Ministerio Público inicia de oficio un caso, debería ser solamente el que lleve adelante la audiencia; sin embargo, a la Gobernación trucha de Beni le dieron la posibilidad de participar en el proceso, eso me da la pauta.



_ ¿Qué dice sobre el manejo de sus cuentas?

Es importante hacer algunas aclaraciones. No se ha tocado el tema de fondo, no hemos entrado al juicio para ver qué tipo de manejo se hicieron ahí; solo se debatía si me defendía en libertad o bajo detención preventiva. Después salen y dicen que Ernesto Suárez no pudo justificar $us 60.000. No hemos entrado al proceso de justificación ni dicen que esos 60.000 es en el transcurso de 14 años que me han investigado. Un amigo me decía que si en 14 años solo moví $us 60.000 soy un burro que no supe hacer nada.



_ ¿El Gobierno lo acusa por esto?

La decisión del Gobierno es seguir linchando políticamente a los opositores. Lo hizo recientemente con Leopoldo (Fernández), hoy lo hace con quien habla y, lógicamente, también lo tienen a Carmelo (Lens) en similar situación. Lo que demuestra la situación incómoda en la que está actualmente el Gobierno después de los resultados del 21 de febrero. Hay una fiera herida que va a echar manotazos sin importarle a quiénes se lleva por delante.



_ ¿Cómo se encuentra anímicamente?

Estoy con la conciencia tranquila, con la misma fortaleza de siempre, con más bronca para seguir luchando porque veo que se cometen injusticias como esta, que lo único que hacen es demostrar que este Gobierno utiliza la justicia y el poder que tiene para amedrentar, perseguir y liquidar a quienes somos opositores políticos