MAS abre 2 frentes para postulación de Evo

Los sectores sociales aliados del Movimiento Al Socialismo (MAS) abren dos frentes en procura de lograr una nueva repostulación del presidente Evo Morales, para los comicios generales en 2019, tal como aprobaron los delegados del partido oficialista en su encuentro nacional realizado hace poco más de una semana en Montero.



La primera actividad será el 7 de enero, en un cabildo donde la Confederación de Juntas Vecinales (Conaljuve) marcará el calendario para dar inicio con la recolección de firmas para la iniciativa popular, mientras que el segundo frente será a través de los sectores sociales afines al MAS, que solicitarán al jefe de Estado que renuncie al cargo para habilitarse en las próximas elecciones.



Góver Cuevas, del sector de Transporte Libre afiliado a la Central Obrera Boliviana, explicó que de las cuatro alternativas que se aprobaron en el congreso nacional del MAS en Montero, la tendencia es que las organizaciones sociales, como las Bartolina Sisa, los interculturales y los campesinos, entre otros, pidan al jefe de Estado que renuncie al cargo faltando seis meses para culminar su mandato, a fin de habilitarse para los comicios de 2019. “Es la alternativa más fácil y la que no demandará mucho trámite”, explicó Cuevas.



Alistando el cabildo

Por su lado, el senador masista y presidente de la Conaljuve, Efraín Chambi, dijo a EL DEBER que el cabildo que debía realizarse el 7 de enero en la ciudad de El Alto se trasladará a Viacha, para no perjudicar el paso del Dakar, y explicó que en esa concentración se instruirá a cada dirigente de las nueve juntas vecinales del país que de una vez se les entreguen los libros notariados para iniciar la recolección de firmas para obtener el 20% de los habilitados del padrón electoral de todo el país. Estiman que en cada región se logre recolectar 60.000 firmas de personas mayores de 18 años.



Para el cabildo se está solicitando la presencia de un notario de fe pública y de representantes del Tribunal Supremo Electoral para que den fe de la legalidad de esa actividad, ya que la de Montero fue criticada y se duda de su legalidad.

Lo que dice el procurador

Según la Red Erbol, el procurador Héctor Arce, en su calidad de constitucionalista, aseveró que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que avala la tercera vía que analiza el MAS para habilitar a Evo para el 2019: la renuncia del presidente.



Respecto a la renuncia, Héctor Arce mencionó que la situación sería similar a la ocurrida en 2009. En ese entonces, Evo cumplía un mandato de 2006 a 2010, pero lo acortó un año para llamar a elecciones y establecer un nuevo mandato bajo la nueva Carta Magna.



Luego, el MAS quiso que Morales sea repostulado para las elecciones de 2014, a pesar de que ya llevaba dos mandatos consecutivos. La Asamblea elaboró una ley interpretativa de la Constitución, la cual no tomaba en cuenta el periodo 2006-2009 (acortado un año) como válido para el nuevo cómputo, y el Tribunal Constitucional le dio la razón.



En criterio de Arce, esa sentencia determina que un periodo acortado no cuenta como mandato constitucional. “El Tribunal Constitucional de Bolivia es una jurisprudencia que ya ha sido dictada que este periodo de cuatro años (2006-2009), que debería ser de cinco años, no se toma en cuenta como mandato constitucional”, agregó la autoridad.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó que el presidente Morales es el principal líder de Bolivia y que tiene un potencial enorme para continuar dirigiendo el país.

Los opositores

Por su lado, el gobernador cruceño, Rubén Costas, reafirmó el jueves su postura de no pugnar nuevamente al cargo de gobernador, por considerar que se debe “respetar la regla de oro de la democracia, que es la alternancia de poderes” y pidió no electoralizar el tema porque, según él, el MAS busca distraer a la opinión pública para no atender los reclamos sobre los problemas de inseguridad ciudadana, corrupción en la administración estatal y la falta de agua en algunos departamentos del país.



Luis Revilla, alcalde de La Paz por SOL.BO, también tiene claro que no buscará un tercer mandato y calificó como un grave error que el MAS “pretenda electoralizar el país”, cuando lo que se requiere es solucionar la falta de agua potable en La Paz y en Cochabamba