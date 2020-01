Barco incendiado en San Juan puede hundirse

El crucero Caribbean Fantasy se incendió el miércoles en las costas de Puerto Rico cuando llegaba a la capital de la isla con 512 personas a bordo, que fueron rescatadas y están a salvo.



En cambio el barco se dio por perdido y existe la posibilidad de que se hunda. "Se va a custodiar el perímetro, pero lamentablemente ya no hay nada que se pueda hacer con la embarcación", dijo a la prensa el jefe de bomberos, Ángel Crespo.



El ferry de carga y de pasajeros se prendió fuego en la sala de máquinas a dos millas náuticas (3,7 Km) de la bahía de San Juan, informaron los guardacostas estadounidenses en un comunicado.



Crespo declaró a los periodistas que los 512 pasajeros y tripulantes de la embarcación ya habían sido rescatados y algunos estaban siendo atendidos por condiciones leves.



"Los cuadros han sido deshidratación, estados de shock nervioso, gente con pulso acelerado, presiones arteriales altas", dijo y agregó que no tiene información sobre posibles quemados.



Rosana Otaño, directora ejecutiva del Cuerpo de Emergencias Médicas Estatal, dijo a un diario local que la repuesta fue rápida y "todo está bajo control con los perjudicados". Sin embargo, el barco corrió peor suerte. "Ahora estamos en la etapa del control del incendio", precisó Crespo, quien también dirige la Agencia Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.



El funcionario explicó que un equipo de expertos intentaba controlar el fuego succionando agua desde dos botes de rescate, pero que luego de evaluar la situación con la Guardia Costera estadounidense, las autoridades decidieron abandonar el barco.



"Evaluamos la operación y ya no provee el nivel de seguridad para nuestro personal, por lo que terminamos de desalojar por completo", explicó.



Añadió que existía la probabilidad de que el barco se hunda, pero por el momento estaba encallado cerca de la isla de Cabra y podría quedarse allí. "Esto es muy preliminar", aclaró.



La Guardia Costera detalló que recibió el llamado de auxilio a las 7:42 hora local desde el ferry de bandera panameña, que llevaba pasajeros y tripulantes en su mayoría estadounidenses y puertorriqueños.



Un ejecutivo de America Cruise Ferries, firma a la que pertenece el crucero, dijo a la AFP en San Juan que el barco provenía de República Dominicana, contrariando una versión inicial de la Guardia Costera.



"El ferry venía de Santo Domingo, salió anoche (a las 19:00 locales) y estaba destinado a atracar en el muelle Panamericano de San Juan a las 08:00 de hoy", dijo Néstor Cidrás, vicepresidente de ventas y mercadeo de la línea de cruceros.



El Caribbean Fantasy tiene capacidad para 60 coches y 1.050 pasajeros y cuenta con 187 metros de eslora. A mitad de camino entre el servicio de un ferry y el de un crucero, el barco tenía restaurante, piano bar y discoteca.