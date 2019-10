Quintana dice que Chile busca "refugio" en EEUU

El Gobierno de Chile está buscando refugio en Estados Unidos (EEUU) tras el fallo favorable a Bolivia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, según denunció hoy el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



"¿Por qué nos preocupa esta reacción? ¿Por qué nos preocupa esta decisión del Gobierno de Chile? Está decisión de refugiarse en los brazos del Gobierno de Barack Obama, nos preocupa porque en el siglo XIX Bolivia fue invadida de la mano de un imperio y nos preocupa porque se están refugiando en otro imperio", declaró la autoridad.



Explicó que algunos políticos del vecino país "se refieren a Bolivia como un país subdesarrollado, incivilizado, premoderno, con una mirada de desprecio frente a un país hermano, pero lo extraño es que frente a Estados Unidos hay una mirada distinta".



Agregó que "tanto Bolivia como Chile deberíamos construir una solución por la vía de la razón, y no por esta vía poco coherente, basada en la arrogancia, en la fuerza. No es para nada adecuado sostener actitudes de prepotencia respecto a Bolivia".



Sin embargo, Quintana admitió que "no tenemos ningún dato objetivo acerca del tipo de apoyo que le proporciona Estados Unidos a Chile, post La Haya, lo que sí sabemos es que Chile es un aliado importante en la Alianza del Pacífico con Estados Unidos".



Advirtió que al escuchar "a los dirigentes políticos chilenos, tenemos la impresión de ese doble estándar, el complejo de superioridad y a la vez un complejo de inferioridad", aspecto que queda en evidencia frente a lo que se dice sobre Bolivia y EEUU.