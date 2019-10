Costas llama "cobarde" y "terrorista confeso" a García Linera

El candidato a la Gobernación cruceña, Rubén Costas, llamó "cobarde" y "terrorista confeso" al vicepresidente Álvaro García Linera, luego de que el Gobierno publicara una separata en varios periódicos del país y ordenara difundir spots de televisión que lo involucran con el supuesto grupo terrorista que encabezó el fallecido Eduardo Rózsa.



"Dicen (...) que soy amigo de terroristas, yo no soy su amigo, el terrorista confeso es él (García Linera) y todos lo sabemos en este país, así que no me venga con historias y que no sea cobarde", manifestó el exgobernador cruceño.



En los spots publicitarios y la separata mencionados se destacan las sentencias logradas en el denominado caso Rózsa, en contra de Elöd Tóásó, Mario Tadic e Ignacio Villa Vargas, que se autoinculparon e involucraron a Costas con esta célula separatista.



Anuncian demandar a Costas

?

En razón a ello, el Movimiento Demócrata Social (MDS), fuerza política que postula a Costas a la reelección departamental, anunció una acción penal contra García Linera por difamación, calumnia y malversación de fondos públicos.



"Es una demanda penal contra este señor (García Linera), primero por la difamación y segundo por la malversación, son millonarios contingentes de recursos económicos que ha gastado en esta campaña sucia, indigna (y) propia de lo que es este señor", explicó Costas.



Según Costas, las acciones del Gobierno tienen el fin de "matarlo civilmente" porque lo consideran como una "amenaza", ya que, dijo, él es la cabeza de la oposición.



García Linera dice que no tiene miedo

?

En conferencia de prensa este martes, el vicepresidente Álvaro García Linera se pronunció en torno al proceso penal que iniciará el MDS y señaló que no tiene miedo a ingresar a la cárcel por defender al país.



"Me voy a oponer siempre contra quienes creen que hay simios o que hay una raza maldita", enfatizó García Linera, en referencia a discursos que dijo Costas en 2008 en los que usó esos términos.