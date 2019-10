Familia acusa a Marín de manipular a su 'víctima'

La familia de Litzi Rasguido, golpeada por Marín Sandoval, asambleísta departamental, considera que como víctima de la agresión fue amenazada y manipulada para desistir de la denuncia. Piden la custodia de su hija, una menor.



"Yo creo que la amenazado, además la ha manipulado. Seguro le ha dicho que se va a casar con ella, van a formar una familia. Él me dijo que va a formar una familia, que se van a trasladar a otro cuarto y yo le dije de frente, que no doy un paso atrás en la denuncia, eso le dije en la habitación de mi hija", dijo a radio Erbol Noemí Paz, su madre.



Luis, su tío, el primero en socorrerla afirmó que Litzi estaba consciente en el momento de realizar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y no estaba ebria, como dijo ayer, cuando justificó la agresión.



"Ella me pidió que yo le tomara la fotografía. Llamé a su jefe, al señor (Severino) Estallani y me pidió que le dijera que su jefe así, así (me golpeó). Ella no estaba ebria, estaba sobria y sobria presentó la denuncia", explicó el familiar.



Agregó que "el sargento le preguntó: ¿Es la primera vez que usted sufre violencia por parte del señor Marín? Ella respondió que no, es la segunda vez. No podía siquiera firmar la declaración, le dolía el brazo. Nos fuimos a la casa y apenas descansaba, la puerta estaba tirada".



Su madre concluyó señalando que "es necesario que ella tenga una terapia psicológica, que se de cuenta de lo que está haciendo, recién le voy a dar a su hija. Pido la custodia de mi nieta porque la quiero, la llamo a la reflexión a mi hija y le pido que no se deje convencer con alguien que no va a estar con ella".



Sandoval permanece en celdas judiciales, a la espera de su audiencia. Se lo imputa por tres delitos de violencia doméstica, lesiones graves y leves. "Construyo la hipótesis, cuando surgen liderazgos jóvenes, hay viejos políticos que no dejan y son parte de esta objetividad y por eso embarran a Marín Sandoval", dijo ayer el asambleísta suspendido.