Liberarán a Kaavan, el elefante deprimido

El destino del deprimido elefante Kaavan, estrella del zoo de Islamabad y regalo del Gobierno de Sri Lanka, ha llegado a las más altas instancias políticas paquistaníes y puede ser liberado en un santuario después de que el Parlamento así lo recomendase, ante la presión de activistas de todo el mundo.



Khaavan, un paquidermo grisáceo con motas amarillas de 32 años, sufre depresión, estrés y problemas en el comportamiento, después de tres décadas recluido en un pequeño recinto y tras la muerte de su compañera Saheli en 2012.



Después del fallecimiento de su pareja, el elefante vivió encadenado durante tres años, hasta que la presión en las redes sociales llevó al zoo a quitarle las cadenas. Activistas de todo el planeta lanzaron una campaña por la liberación del animal, entre ellos la cantante estadounidense Cher, y su petición online logró más de 200.000 firmas.



El Comité Permanente del Senado paquistaní tomó cartas en el asunto y recomendó hace dos días la liberación del animal en un santuario, aunque no en su país de origen, Sri Lanka, porque sería devolver un regalo oficial.



"Kaavan debe retirarse de su trabajo en el zoo y ser liberado en un santuario", dijo la parlamentaria Samina Abid, quien llevó la cuestión al Senado.



Abid afirmó que el animal se encuentra "angustiado" tras décadas en un pequeño recinto y años de abusos y encadenamiento, por lo que ha llegado el momento de que sea puesto en libertad.



El elefante fue un regalo oficial del Gobierno de Sri Lanka en 1985 y por tanto es un asunto de Estado.



"Es muy complicado porque es un regalo del Gobierno de Sri Lanka.

Es una cuestión estatal. No se puede devolver un regalo de otro país", comentó el vicepresidente de la Fundación para la Conservación de la Naturaleza de Pakistán, Safwan Shahab Ahmad.



El especialista, que ha estudiado a Kaavan durante los últimos 23 años, afirmó que el estado del animal es "miserable", sufre depresión, estrés y anomalías en el comportamiento debido a la soledad, la falta de espacio y las cadenas.



El recinto del animal ocupa una superficie de 90 por 140 metros, sin árboles y con la poca sombra que ofrece un pequeño edificio con el techo roto en una ciudad donde se supera con facilidad los 40 grados en verano.



Ahmad cree que el elefante morirá pronto si no es liberado en un santuario, por ejemplo, en Birmania, que a diferencia de Pakistán cuenta con el hábitat natural de estos animales. Sin embargo, el cuidador del animal, cree que este solo necesita otra compañera para recuperar el ánimo.



A la hora del baño diario del animal, familias, grupos de niños y curiosos se acercan a ver al gigantesco elefante y alimentarlo a través de las rejas de su reducto.



Los niños ofrecen trozos de bambú y hierba y el animal busca con su trompa los alimentos, para delicia de los más pequeños, en la que quizás sea una de los últimas ocasiones para ver a Kaavan en Pakistán.