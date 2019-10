Francisco prevé pontificado breve y anuncia otro jubileo

A dos años del inicio de su pontificado, el papa Francisco confesó que tiene "la sensación de que su pontificado va a ser breve, cuatro o cinco años", y que no se siente "solo" y sin apoyos para gobernar la Iglesia.

En una larga entrevista exclusiva con la corresponsal de la televisión mexicana Televisa, Valentina Alazraki, el pontífice argentino habló sin tapujos de su elección, de los escándalos, de sus límites como persona, de su visión del papado, de México, de la inmigración y hasta bromeó sobre el "ego" enorme de los argentinos.



"Yo tengo la sensación de que mi pontificado va a ser breve. Cuatro o cinco años. No sé, o dos, tres. Bueno dos ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga. Le digo, capaz que no. Por ahí es como la psicología del que juega y entonces cree que va a perder para no desilusionarse después (...) Tengo la sensación de que el Señor me pone para una cosa breve, no más", confesó.



Francisco, de 78 años, descarta "poner un (límite) de edad" al pontificado ya que considera que "el papado tiene algo de última instancia", "una gracia especial", dijo, que no debe tener un término fijado.

Interrogado por la veterana periodista de Televisa, que cubre el Vaticano desde hace unos 30 años, sobre si le gusta ser papa, Francisco responde con resignación: "¡No me disgusta!"

"Una vez dada la cosa después se hace", agregó con tono coloquial, directo y franco, fiel a su estilo.



El ego de los argentinos

Francisco también sorprende con un chiste sobre el ego de los argentinos y confiesa que no ama viajar, que es muy apegado a sus hábitos y vuelve a criticar con tono duro a la Curia Romana, la poderosa maquinaria central de la Iglesia, blanco por años de intrigas y escándalos financieros.

"Esta es la última corte que queda en Europa. Las demás cortes se han democratizado, incluso las más clásicas", aseguró tras reiterar que se propone "cambiarla".



Francisco afirmó que "no se siente solo" y aprovechó para zanjar las polémicas surgidas con el Gobierno de México por el correo privado enviado a un amigo donde pedía que se evitara la "mexicanización" de Argentina con respecto a la violencia del narcotráfico.



"Evidentemente que es un término, permítaseme la palabra, técnico. No tiene nada que ver ya con la dignidad de México. Como cuando hablamos de la balcanización, ni los serbios, ni los macedonios, ni los croatas se nos enojan. Ya se habla de balcanizar algo y se usa técnicamente y los medios de comunicación lo han usado muchas veces", explicó Francisco.



Jubileo extraordinario

Francisco anunció ayer, con ocasión de su segundo año de pontificado, un jubileo extraordinario o Año Santo para conmemorar los cincuenta años de la clausura del Concilio Vaticano II, que modernizó a la Iglesia.



El "Año Santo Extraordinario" se celebrará del 8 de diciembre al 20 de noviembre del 2016 y será dedicado a la "misericordia" es decir al perdón de Dios, tema clave de su pontificado.



El evento, entre los más solemnes de la Iglesia, fue anunciado por el pontífice desde la basílica de San Pedro y adquiere particular importancia porque insta a la institución a proseguir con las reformas pese a las fuertes resistencias internas que encuentra