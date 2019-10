Escasea el pan en La Paz y Emapa habilita tiendas

Largas filas y puestos vacíos marcan la primera jornada del paro de 48 horas de los panificadores en las ciudad de La Paz y El Alto. El Gobierno decidió abrir 11 puntos de comercialización de pan ante la amenaza de los productores de asumir la medida de presión de forma indefinida.



"No todos los panificadores han ingresado al paro, algunos compañeros están trabajando. Por eso hemos decidido habilitar puntos de venta en La Paz y El Alto", aseveró la ministra de Desarrollo Productivo, Verónica Ramos.



Hasta el momento no se coordinó algún acercamiento entre el gremio en conflicto y las autoridades, mientras que en los principales puntos de abastecimiento no existe el producto, pese a que era vendido a 0,40 centavos de boliviano.



Mientras una marcha de panificadores descendió desde la Ceja hasta el centro de la sede de Gobierno, en protesta a que se haya levantado la subvención de la harina y otras promesas incumplidas a ese sector productivo.



"En Santa Cruz, Tarija y Pando no recibían subvención y por eso no tienen gran problema. En Cochabamba no era grande la participación de la subvención y en La Paz el problema es con algunos dirigentes que no han hecho una evaluación clara", detalló la autoridad.



Puntos de venta



La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) habilitó 11 puntos de venta de pan, en La Paz: En Villa Fátima, en la calle Puente Villa; en San Pedro; en el Tejar, Gran Poder, Villa San Antonio y la zona Gallardo.



En el caso del El Alto aún se encuentra el alimento en: Villa Bolívar, Villa Adela, avenida 16 de Julio, en la avenida Raúl Salmón, plan 88 y la calle 4 de Villa Dolores. El costo es de 0,40 centavos, con factura y también se sacará el producto en la tarde.