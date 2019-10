Mineros enfrentados antes del estreno del filme 'Los 33'

Su increíble historia de supervivencia dio la vuelta al mundo y ahora llegará a los cines con Antonio Banderas como actor principal, pero sus verdaderos protagonistas, los 33 mineros de Atacama, están enfrentados antes del estreno de la producción de Hollywood la próxima semana.



Cinco años después del derrumbe que los sepultó a más de 600 metros de profundidad, al fondo de una vieja mina en el árido desierto chileno, el esperado estreno del filme "Los 33" encuentra a sus protagonistas reales enfrentados por los derechos de su asombrosa historia.



"Yo no voy a participar de ese show", afirmó el minero Luis Urzúa, jefe de turno aquel 5 de agosto de 2010, cuando un derrumbe los sepultó a él junto a sus compañeros al fondo de la mina San José, en la ciudad de Copiapó, en pleno desierto de Atacama, en el norte chileno.



La historia se encaminaba a ser una tragedia minera más. Durante 17 días no se supo nada de ellos y, cuando ya cundía la desesperanza, un pequeño mensaje de vida emergido desde el fondo de la mina, en el que se afirmaba que todos estaban bien, le dio un giro épico a la historia. Tras 69 días, todos fueron rescatados sanos y salvos en un final feliz que conmovió al mundo.



Pocas semanas después de ser rescatados, el 13 de octubre de 2010, los 33 de mineros firmaron un acuerdo para ceder los derechos de su historia para la creación de una película y un libro.



"La realidad es diferente. Y yo prefiero no estar, porque lo que yo necesito es recuperar los derechos de mi historia", agregó Urzúa, al teléfono desde Copiapó, resentido por lo que considera el "despojo" de los derechos de comercialización de la historia que protagonizó hace cinco años.

Asesorados por abogados, se creó una compleja estructura jurídica que dejó conforme a algunos, pero que otros mineros consideraron que los dejaba "atados de manos".



"No sé si estoy conforme con el acuerdo. Hay que esperar a que salga la película y ver cómo nos va", dijo el minero Carlos Barrios.



"Todo está súper claro", replicó de su lado Mario Sepúlveda, el minero más histriónico del grupo y a quien personifica Antonio Banderas.



"Hay gente que invirtió. Esto es un negocio y una vez que esto empiece a dar sus frutos, se supone que debe empezar a haber ganancias para cada uno de nosotros", agregó Sepúlveda.



"Los 33", dirigida por la mexicana Patricia Riggen y protagonizada por el español Antonio Banderas y la francesa Juliette Binoche, tendrá su estreno mundial en Chile el 6 de agosto. Cuatro días antes, por todo lo alto y con la presencia de gran parte del elenco y de la mayoría de los mineros, se realizará el preestreno en un teatro de Santiago.



Su historia en la pantalla grande



Hace pocas semanas, gran parte de los mineros y sus familias pudieron ver la película. Hubo llantos y muchos lograron reconocerse en la pantalla grande, en las actuaciones de actores como Rodrigo Santoro, Adriana Barraza, Kate del Castillo, Gabriel Byrne, Mario Casas, Juan Pablo Raba, Tenoch Huerta y Alejandro Goic, entre otros.



"Es fuerte la película. A nosotros como mineros nos costó verla, porque fuimos recordando todo. Algunos lloraron", contó Barrios.



"Es muy apegada a la historia de nosotros. A veces se dice que las películas no reflejan lo que ha sido en la vida real, pero ésta no. Es bien apegada", agregó.



"Está tremendamente extraordinaria, hermosa. Nos deja muy bien parados como país", afirmó de su lado Mario Sepúlveda.



La cinta, producida por el estadounidense Mike Medavoy -nominado al Óscar en 2011 por "El cisne negro", con Natalie Portman- se rodó en 2014 en una mina de sal en la localidad colombiana de Mecomón y en el desierto chileno.



La productora Alcon Entertainment adquirió los derechos de la cinta para distribuirla en Estados Unidos, donde será estrenada el 13 de noviembre.



"El equipo de los 33 es lo más grande y hermoso que nos puede haber sucedido. Ahora, que estupideces y el dinero nos tengan separados, es otra cosa", dijo Sepúlveda.



Pero agregó: "Para saber la verdad sobre los 33 tienen que hacer una serie, porque cada compañero tiene su propia historia, cada uno lo vivió de su propia forma".