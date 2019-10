Perú repliega a su embajador en Chile

Perú retiró a su embajador en Santiago en protesta contra las supuestas acciones de espionaje por parte de Chile, y aseguró que no volverá hasta recibir explicaciones satisfactorias sobre el caso, mientras su vecino consideró el tema "cerrado" e insistió en que no incurrió en esas prácticas.



"En tanto no se den las satisfacciones del caso, se procederá al retiro del embajador del Perú en Santiago de Chile", dijo el ministerio de Relaciones Exteriores. El embajador Fernando Rojas Samanez ya había sido llamado en consulta el 20 de febrero y se encuentra en Lima.



Tema cerrado

No obstante, el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Peñailillo, aseguró que es un asunto en manos de su cuerpo diplomático. "Para nosotros es un tema cerrado y que solo tiene el camino diplomático", aseguró. Perú y Chile se enfrentaron en un conflicto bélico en el siglo XIX, en el que el primero perdió parte de su territorio.



A pesar de sus desavenencias, mantienen sólidas relaciones comerciales: Chile tiene invertidos en Perú $us 14.000 millones, en tanto que los capitales peruanos en tierras chilenas suman 8.000 millones