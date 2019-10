Cochabamba registró 10 denuncias de feminicidio en cuatro meses

La representante de la Red de violencia contra las mujeres, Andrea García, informó este miércoles que en el departamento de Cochabamba hubo 10 feminicidios y 1.200 casos de agresión contra mujeres entre enero y abril de este año.



"Tenemos 10 feminicidios y más de 1.200 casos de violencia denunciados en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y los servicios legales integrales municipales en estos meses", aseveró la representante.



Según García, las cifras son lamentables y alarmantes y estableció que la mayoría corresponde a reportes de violencia psicológica y que, por detrás, están los vinculados con agresiones físicas y sexuales.



Sin embargo, alertó que los casos registrados de manera oficial no pueden ser tomados como los únicos existentes en el departamento, porque "muchas mujeres" todavía no se animan a denunciar a sus agresores por temor o presiones sociales.



"El hecho de que no se denuncien estos hechos es preocupante porque tendríamos más de 1.200 mujeres que sufren violencia a diario e, incluso, otras que están en riesgo de morir", sostuvo García.



"Mujeres, tomen conciencia"



En ese contexto, García pidió que las personas del sexo femenino tomen conciencia de que es indispensable que "le digan no al maltrato" y presenten denuncias contra los abusos que reciban de sus parejas.



"Tienen que considerar que la violencia es progresiva. Se inicia con un pellizco, una escena de celos, un empujón, insultos, golpes y puede llegar al feminicidio", advirtió.



La representante de la Red de violencia contra las mujeres estableció, por otro lado, que el maltrato hacia las personas del sexo femenino nunca terminará si la sociedad mantiene sus características machistas y no hay acciones acertadas para erradicarlas.



"Tenemos que tener respuestas eficientes, eficaces, rápidas, oportunas, contra estos problemas de parte de las instancias que tienen que aplicar la Ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia", concluyó García.