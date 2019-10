La nueva canción de Adele es el mejor estreno del año en YouTube

La largamente esperada nueva canción de la cantante británica Adele tuvo un fenomenal arranque: ya se convirtió en el mejor estreno de este 2015 en YouTube.



La balada "Hello" tuvo un promedio de un millón de visitas por hora durante los dos días que siguieron a su lanzamiento el viernes, y ya sumaba más de 93 millones de clics hacia las 16:00 del martes (hora de Bolivia)



YouTube publicó en un blog el martes que se trata del debut más importante de cualquier video durante 2015. Superó por ejemplo el lanzamiento del trailer de "Star Wars: Episodio VII - El despertar de la fuerza", la próxima entrega de la saga de ciencia ficción que se verá en los cines en diciembre.



Vevo, la plataforma de videos operada por los mayores sellos discográficos y Google -dueño de YouTube-, informó que "Hello" rompió sus récords con más de 27 millones de visitas en sus primeras 24 horas.



Ventas digitales



Además, la revista de la industria musical Billboard escribió que "Hello" está en camino de convertirse en un récord de ventas digitales para un sencillo en su primera semana en Estados Unidos.



"Hello" es el primer tema que se da a conocer de "25", el primer álbum que lanza Adele en cuatro años. Saldrá el 20 de noviembre.



Su último disco, "21", que incluía la desgarradora canción "Someone Like You", estuvo entre los más vendidos en Estados Unidos durante dos años seguidos y es, por lejos, el más exitoso en Gran Bretaña en todo el siglo XXI.



El álbum le mereció en 2012 seis premios Grammy, los mayores galardones a la música en Estados Unidos.



Pero Adele todavía tiene que recorrer un largo camino para romper el mayor récord de la historia de YouTube.



El "Gangnam Style" de la estrella surcoreana Psy, que con su baile ecuestre pop se hizo viral en todo el mundo, es aún el video con más visitas: 2.400 millones de clics.