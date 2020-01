Evo ve que su mal empeora y viaja a Cuba con urgencia

Acortó al mínimo la duración de sus discursos. El presidente Evo Morales siente que la ronquera que padece empeora y por eso viajará esta noche con ‘urgencia’ a Cuba para someterse a una operación. Sin embargo, desde el Gobierno se ratifica que no existe ninguna emergencia que influyera en la decisión de adelantar la intervención quirúrgica, prevista inicialmente para mediados de abril.



“No siento dolor, no es un dolor, pero es una ronquera y la voz había sido tan importante; siento que cada vez va empeorando y mejor rápidamente someterse a una pequeña cirugía que es urgente con los médicos. No es un problema, es rápido, pero el problema es el reposo”, dijo el mandatario durante un acto con cocaleros de Yungas en La Paz.



La ministra de Salud, Ariana Campero, insistió en que el problema de Morales no reviste gravedad y que la intervención médica surge porque mejoró de la infección viral que requería del uso de medicamentos.

“No es por una urgencia o emergencia vinculada a su salud, sino más bien porque tuvo una recuperación positiva y adecuada de la patología por la que fue primero a Cuba. Concluyó su tratamiento antiviral”, aseveró ayer en Cochabamba.



La intención, sostuvo la autoridad, es que el jefe de Estado retome plenamente sus actividades antes del aniversario de Tarija (15 de abril). “Por eso se definió el adelanto, para que pueda acompañarnos”, acotó.

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, solicitó al presidente buscar otra opinión sobre su salud, ya sea en Brasil o Estados Unidos. Argumenta como antecedente lo sucedido con el extinto ex presidente venezolano Hugo Chávez.



“Urge en lo inmediato que (Evo Morales) supere su problema de salud, sugerimos por lo sucedido con (Hugo) Chávez busque otra opinión en Brasil o EEUU", escribió el político opositor en su cuenta en Twitter.

Campero ante dicho pedido exigió respeto a la salud del presidente, afirmando que “Evo es un ser humano como todos nosotros y pedimos no hagan comentarios malintencionados sobre su salud. Merece respeto”.

El ex presidente venezolano falleció en 2013, tras múltiples complicaciones de un cáncer detectado en Cuba

Presidente padecía de Herpes Zóster

La ministra de Salud, Ariana Campero, informó de que el presidente Evo Morales se encuentra listo para la cirugía que tiene programada en Cuba después de que se le realizó un tratamiento antiviral para la enfermedad de herpes zóster, que lo llevó a Cuba a inicios de mes.



El mandatario admitió hace días que llegó a sentir un dolor “insoportable” que le impidió dormir por tres días.

“Estaba con un herpes zóster, entonces estábamos esperando que se culmine el tratamiento antiviral y ya posteriormente tener la certeza de que se pueda realizar la cirugía”, explicó la autoridad en una entrevista televisiva.



El herpes zóster, según el sitio medlineplus.gov, es una enfermedad causada por el virus de la varicela zoster, el mismo que causa la varicela. “Después de tener varicela, el virus permanece en el cuerpo. Puede no causar problemas durante muchos años. A medida que envejece, el virus puede reaparecer como herpes zóster. Aunque es más común en personas mayores de 50 años de edad, cualquier persona que haya tenido varicela está en riesgo”, indica la publicación consulta/ANF.