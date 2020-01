Kuczynski no se declara ganador y Keiko pide prudencia con resultados

Pedro Pablo Kuczynski gritó "ganaremos" pero aún no declaró su victoria la noche de este domingo, en la que dos encuestadoras privadas y el primer resultado oficial (al 36,1% del conteo) le daban una ligera ventaja, de poco más de un punto, sobre su rival Keiko Fujimori, en la segunda vuelta electoral para elegir al presidente del Perú.



Tras conocer los resultados extraoficiales, ambos candidatos se mostraron cautos y optimistas.



"Aún no hemos ganado. Hay que esperar a los resultados oficiales", dijo el economista Kuczynski desde el balcón de su local de campaña, donde cientos de simpatizantes ya celebraban un triunfo del candidato.



El exministro de Economía manifestó su confianza en que los resultados oficiales terminen por dar "veredictos favorables a la democracia".



"Nosotros aborrecemos la dictadura y amamos el diálogo. Vamos a poder gobernar el Perú hacia un horizonte brillante y mejor. Vamos a tener consenso. No más pugnas ni enfrentamientos", anticipó Kuczynski



Por su parte, Keiko Fujimori pidió hoy "prudencia" a sus seguidores, aunque dijo que está "optimista" ante los resultados de los comicios.



"Las cifras que vemos en la televisión nos muestran que hay un empate técnico; sin embargo, vamos a esperar con prudencia, porque toda la noche llegarán las (actas) de las regiones, del extranjero y el voto rural del Perú profundo", señaló Fujimori en una presentación ante sus seguidores a las afueras de un hotel de Lima.