Pedro Pablo Kuczynski ya es el presidente de Perú

Pedro Pablo Kuczynski asumió este jueves la presidencia del Perú para el período 2016-2021, luego de tomar juramento "por Dios y por todos los peruanos" ante el pleno del Congreso unicameral.



En el tradicional juramento de estilo, Kuczynski, un economista liberal de 77 años, aseguró que defenderá "la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República", que hará cumplir las leyes y que respetará "la libertad de culto, la importancia de la Iglesia Católica en la formación cultural y moral de los peruanos".



En su primer mensaje tras jurar su cargo, Kuczynski , se comprometió a llevar a su país "a la meta de la paz y unión de los peruanos en el bicentenario" de su Independencia, que se celebrará en 2021.



"Quiero asegurar a todos y a todas mi agradecimiento y compromiso para que el país entero llegue a la meta de la paz y unión de los peruanos en el bicentenario de nuestra independencia, que será exactamente en 5 años", afirmó Kuczynski durante el discurso de inauguración de su mandato.



El gobernante, que reemplazó hoy a Ollanta Humala, dijo que su deber es que se pueda "cumplir con los sueños de los padres fundadores" de su país.



"Sí a la paz, sí a la unión, no al enfrentamiento, no a la división", enfatizó Kuczynski durante la ceremonia celebrada en la sede del Congreso. De igual manera, expresó su compromiso total en la lucha contra la corrupción y aseguró que no tendrá miramientos para combatirla.



La lucha contra la corrupción será uno de los pilares de su gestión para que Perú sea un país más moderno, justo, equitativo e igualitario durante los cinco años que tendrá su mandato.



"Para lograrlo necesitamos un presidente comprometido totalmente en la lucha contra la corrupción. Sepan todos que en eso no tendré miramientos, quien falle acabará ante la justicia, la cual debe ser profundamente reformada", señaló Kuczynski.



El gobernante peruano anunció la creación de "una autoridad especial dedicada a luchar contra la corrupción con toda la independencia y autonomía necesaria", y consideró "indispensable" que el resto de la sociedad se comprometa con esa política para que denuncie los delitos relacionados con la corrupción.



Además, anunció, que buscará la implementación de un sistema de "prestación de salud sensible a las personas", junto con "una justicia oportuna y predecible, así como las condiciones de seguridad para alcanzar la anhelada paz en nuestras calles y hogares."



"En casi 200 años el Perú se transformó y logró metas impensadas hace 100 años, cono erradicar el analfabetismo", agregó. posteriormente, reconoció los esfuerzos de todos sus antecesores y mencionó de manera especial al dos veces presidente Fernando Belaunde (1963-1968 y 1980-1985), al que llamó "un gran demócrata" y recordó que sirvió en sus dos gobiernos.



De igual modo, solicitó el apoyo del Congreso, conformado mayoritariamente por la oposición fujimorista, para aprobar las reformas que permitan reactivar la economía y luchar contra la inseguridad y la corrupción.



"No puedo hacerlo sólo (...) necesito la ayuda de este Congreso emblemático de la democracia", dijo Kuczynski en su primer mensaje a la Nación tras asumir el mando. La fujimorista Fuerza Popular tiene 73 de los 130 escaños del Parlamento unicameral.



"Ahora debemos dar un gran salto, solo con ese salto llegaremos a la modernidad que el Perú anhela... quiero una revolución social para mi país, anhelo que en 5 años, el Perú sea un país moderno, más justo, más equitativo y más solidario", señaló.