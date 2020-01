Así fue la detención del periodista de EL DEBER

Fueron necesarios tres efectivos policiales, como lo muestra una fotografía, para "reducir" al periodista Jesús Alanoca mientras ejercía su oficio, realizando la cobertura de la represión que ocurrió el miércoles en contra de los discapacitados en la plaza Murillo de La Paz.



Alanoca relató que ingresó a la plaza por la calle Potosí, presento su credencial a los efectivos que hacían custodia y avanzó hasta llegar al punto de conflicto. Con esto, desmiente lo dicho por el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, de que el comunicador no se hubiera identificado como tal.



"En todo momento dije que era periodista, sino, desde el principio, no hubiera podido ingresar a la plaza y atravesar las vallas que se habían colocado", explicó el comunicador que estuvo 30 minutos en dependencias de la UTOP.



"¿Cuántos policías son necesarios para "reducir" a un periodista y quitarle sus herramientas de trabajo?, esperemos esto no le pase nunca a ningún otro colega", escribió Jesús en su cuenta de Facebook al tiempo de agradecer la solidaridad demostrada.



Mira las imágenes que estaban siendo transmitidas en vivo, por Periscope, cuando se produjo la detención del periodista Jesús Alanoca.,