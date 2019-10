Hay peligro de accidentes en vías las del casco viejo

Peatones y conductores de vehículos han expresado su molestia porque las empresas que están trabajando en las calles del centro no han señalizado, exponiendo la seguridad de los transeúntes.



Un caso particular es lo que sucede en la esquina de las calles Ballivián y Chuquisaca, muy cerca de dos edificios del Concejo Municipal, donde reconstruyen un sumidero y no hay un letrero que advierta del peligro.



Vecinos, como Enrique Hurtado, piden a las autoridades, en este caso de la municipalidad, que tomen cartas en el asunto y obliguen a las empresas contratistas a cumplir con todas las normas de seguridad referentes a este tipo de obras.