Google sella una alianza digital con 8 periódicos europeos

Google y ocho diarios europeos, entre ellos el español El País, anunciaron este martes la creación de un fondo de 150 millones de euros (163 millones de dólares) para apoyar el periodismo digital. Este nuevo dispositivo, bautizado Digital News initiative (DNI o Iniciativa para el Periodismo Digital), debe arrancar en los próximos meses y tendrá una duración de tres años.



La intención del fondo es fomentar "el periodismo de alta calidad a través de tecnología e innovación" y financiará "proyectos que muestren nuevas formas de pensar en la práctica del periodismo digital", según un comunicado de Google.



Las relaciones entre la empresa estadounidense y la prensa no siempre han sido fluidas. En diciembre la primera cerró su canal de noticias Google News en España por una ley que le obligaba a pagar a los medios de comunicación por indexar y publicar enlaces a sus contenidos.



Medios que se suman a Google



La Digital News Initiative reúne a a ocho editores, Les Echos de Francia, FAZ de Alemania, The Financial Times y The Guardian de Gran Bretaña, NRC Media de Holanda, La Stampa en Italia y Die Zeit en Alemania), además de entidades como el European Journalism Centre, Global Editors Network o International News Media Association.



Este futuro mecanismo, al que podrán sumarse otros editores europeos, precisa Google, se articulará en torno a tres ejes: desarrollo de productos, apoyo a la innovación; formación e investigación. Google y los editores crearán un grupo de trabajo para "incrementar los ingresos, el tráfico y el grado de compromiso" de los lectores por internet, explica el gigante de Silicon Valley en un comunicado.



Con el fin de apoyar la innovación, Google también pondrá "a disposición 150 millones de euros para proyectos portadores de ideas nuevas en la práctica del periodismo digital" durante un periodo de tres años.



Por último, para la formación e investigación, el motor de búsqueda señala que propondrá a los medios de comunicación "desarrolladores basados en París, Hamburgo y Londres para trabajar con las redacciones" y "recursos y herramientas en línea repensados para los periodistas".



"Google siempre ha querido ser un amigo y colaborador de los medios de comunicación", dijo Carlo D"Asaro Biondo, responsable de alianzas estratégicas en Europa de Google, en la conferencia del Financial Times sobre medios digitales que se celebraba este martes en Londres.



"Queremos asumir nuestra parte en la lucha conjunta para encontrar modelos más sostenibles para el periodismo", agregó.



Los medios lamentan a menudo que Google News desvía a los usuarios de sus portales y lleva a las empresas a colocar su publicidad en los motores de búsqueda más que en los medios.



D"Asaro Biondo insistió: "Gracias a las búsquedas y las noticias provocamos 10.000 millones de visitas, gratis, a diarios de todo el mundo cada mes".

