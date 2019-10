Proponen regular el uso de internet en Bolivia

"No se puede se puede permitir un uso irrestricto", de esa forma el gerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Óscar Coca, se refirió a la posibilidad de aprobar normas que permitan regular el acceso y manejo de internet en el país.



La autoridad, según información del portal Oxígeno, señaló que "hay que normar y regular. Cuántas personas en el anonimato pueden estar siendo descuidadas en el anonimato de los números y otros, nosotros creemos que no es restricción ni regulación perversa que vaya a impedir libertades de ninguna manera".



Sus afirmaciones las realizó hoy en el marco del lanzamiento de la tercera fase de la campaña contra la violencia digital, en la que están involucrados varios ministerios y dependencias estatales. En Bolivia no existe ninguna norma específica sobre el uso de internet.



"Una sociedad fuerte y organizada vive ordenada y reglamentada (...) Puede hacerse el uso que se está haciendo (de Internet), pero no un mal uso y ese mal uso tiene que ser pues normado”. agregó Coca.



El viceministerio de Telecomunicaciones informó la pasada gestión que de los 10,4 millones de habitantes en el país, el 34% tiene acceso a internet (unos 3,5 millones). De este porcentaje, un 32,5% utiliza internet móvil y el resto tiene el servicio fijo.



Además, un informe de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) resalta que de enero a marzo de este año, el número de conexiones fijas y móviles a internet en el país creció en 17,4%, lo que representa aproximadamente unos 618.188 nuevos usuarios.



En varias oportunidades el Gobierno cuestionó el mal uso de la red. El vicepresidente Álvaro García Linera llegó a revelar que anota los nombres de quiénes insultan al presidente Evo Morales en redes sociales y la ministra de Comunicación, Marianela Paco, también se vio inmersa en una polémica al respecto.