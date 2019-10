Guatemala: en pie de guerra para la renuncia del presidente

Al grito de ¡renuncia ya!, miles de personas, encabezadas por universitarios, marcharon este jueves en la capital de Guatemala para exigir la salida del presidente Otto Pérez, cuyo gobierno se encuentra cada vez más debilitado y aislado a raíz de su supuesto involucramiento en un fraude fiscal.



"Otto, la cárcel te espera", "La corrupción nos está quitando la vida", "Otto ladrón", señalaban algunas de las pancartas que portaban los manifestantes durante la marcha que salió de la sede central de la Universidad de San Carlos (USAC).



El presidente Pérez fue involucrado el pasado viernes con una red delictiva conocida como "La Línea", que cobraba sobornos a empresarios para eludir el pago de impuestos aduaneros. El fraude fue revelado el 16 de abril por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.



Según la Fiscalía, Pérez es uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo y se encuentra en prisión preventiva en un cuartel militar de la capital, desde donde será trasladada a una cárcel ordinaria para mujeres.



Al clamor de la calle en favor de la renuncia de Pérez se sumaron en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas. Antes, la cúpula empresarial había pedido la dimisión del presidente.



Mientras las marchas transcurrían en la capital, otros grupos de manifestantes optaron por bloquear al menos 10 carreteras en el oeste y norte del país.



A las protestas se sumaron varias empresas que, con la consigna de "paro nacional" contra la corrupción, optaron por cerrar sus negocios, incluidas las transnacionales de comida rápida McDonald"s y Domino"s.



Pérez se niega a renunciar



Con tono enérgico y negando su participación en la estafa al fisco, Pérez aseguró el domingo en un mensaje a la población que no renunciará al cargo y que "dará la cara" para enfrentar a la justicia, aunque lleva cinco días sin aparecer en público.



"Les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan", afirmó Pérez en una grabación transmitida por algunas estaciones de radio y canales de televisión.



Ante la postura del presidente, la Procuraduría General y la Contraloría le recomendaron renunciar para evitar la inestabilidad política y mantener la paz social.