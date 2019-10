Ahora puedes marcar una conversación como "no leída" en WhatsApp

La última actualización de WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, incluye una nueva característica para Android: se pueden marcar conversaciones como "como no leídas", informa Android Police. Para marcar así una charla, basta con mantener pulsado sobre la conversación que se quiere "guardar" como no leída.



El estatus de la conversación se pondrá en color verde, que no variará incluso si se consulta la conversación. Se trata de un recordatorio visual, útil para cuando se quiera continuar una charla que se ha tenido que suspender.



No es el único cambio. La última actualización incluye novedades en los ajustes de notificaciones. Al abrir los detalles de un contacto o un grupo, una nueva ventana permitirá silenciar la conversación por ocho horas, por una semana o por un año.



Además, se pueden personalizar los avisos: un tono específico, la duración de la vibración, la luz o la aparición de una nueva ventana. Por último, hay una nueva opción de ahorro de energía para llamadas de voz.