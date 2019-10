Casi 5.000 candidatos son inhabilitados en Bolivia

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Paredes, informó que entre un 30 a 40 por ciento de los casi 15.800 candidatos inscritos en todo el país no presentaron alguno de los diez requisitos dispuestos para pugnar en los comicios subnacionales, por lo que serán inhabilitados.



"Aparentemente esa es la tendencia, habrá una gran cantidad de candidatos inhabilitados por no presentar sus documentos. Creemos que será un poco más del 30 por ciento y quizá llegue al 40 por ciento de candidatos inhabilitados", sostuvo la autoridad en contacto con EL DEBER.



El vocal explicó que ese porcentaje es una estimación que podrá confirmarse una vez los Tribunales Departamentales Electorales (TDE) consoliden las listas de postulantes, plazo que finaliza hoy de forma impostergable.



"Cada candidato debería contar con la documentación respectiva y eso escapa a nuestra responsabilidad (...) Esos cinco mil (candidatos inhabilitados) pueden cambiar, tal vez se incremente la estimación y las agrupaciones podrán sustituir hasta el viernes 16 de este mes", sostuvo Paredes.



Al respecto, el vicepresidente del TSE, Wilfredo Ovando, afirmó que desde mañana las agrupaciones políticas tienen cuatro días para remplazar a sus candidatos inhabilitados y respetar el principio de la alternancia de género.



"El domingo saldrá la lista definitiva de candidatos y desde el lunes cualquier ciudadano puede enviar una impugnación contra algún candidato que considere que no cumple los requisitos. La cantidad no la establece el Tribunal, fue responsabilidad de cada candidato", detalló el funcionario.