Poca afluencia a los centros de registro

Los puntos habilitados para el empadronamiento, con miras al referéndum del 21 de febrero, registraron poca afluencia de gente durante el fin de semana. Sin embargo, el Órgano Electoral anunció que a partir de hoy reforzará los centros de inscripción, ante la posible asistencia masiva de ciudadanos en los últimos días del registro, que cerrará el 30 del presente mes.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó de que hasta la fecha se han registrado más de 165.110 ciudadanos en el país y en los 33 países donde hay residentes bolivianos. En los nueve departamentos suman cerca de 162.000 personas, entre nuevos votantes (jóvenes que cumplieron 18 años) y ciudadanos que quieren actualizar datos porque cambiaron de lugar de residencia.



La presidenta del TSE, Kathia Uriona, dijo que se espera que esta semana haya una afluencia masiva a los puntos de registro, por lo que están habilitando más equipos para la inscripción y se han reforzado las campañas de información.



La directora del Sereci, Olga Lidia Espinoza, precisó que en las oficinas centrales comenzarán desde hoy a operar 40 equipos de empadronamiento, adicionales a los ocho que venían trabajando.



Espinoza reconoció que el fin de semana hubo una moderada asistencia de personas a los puntos de empadronamiento, pues generalmente los ciudadanos acuden a último momento a registrarse. Ayer, notarías, como la de los barrios Guapurú y El Quior, fueron poco visitadas. Lo mismo ocurrió con las mesas de las oficinas del Sereci, donde en cada mesa se registran por día unas 70 personas, pero ayer no llegaron ni a 50.



La vicepresidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), Mirtha Dolly Ortiz, que estuvo supervisando la inscripción en provincia, indicó que no habrá ampliación del registro.



Hoy aprueban la papeleta

Cumpliendo con el cronograma con miras al referéndum, el TSE tiene previsto aprobar hoy la papeleta que se empleará en la consulta del 21 de febrero, la misma que contendrá dos casillas, para el Sí y el No, informó la presidenta del TSE, Katia Uriona. La papeleta conservará características similares a la empleada en las consultas por estatutos autonómicos departamentales y cartas orgánicas, dijo Uriona