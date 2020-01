A pocos días de los hechos ocurridos entre el presidente de The Strongest, César Salinas, y el jugador Alejandro Chumacero, los dirigentes aurinegros salieron a aclarar lo acontecido. Todos coinciden que lo sucedido no pasó a mayores y le restan importancia.

"Lo que pasó no es nada del otro mundo, fue al calor del momento, esto ocurre en todos lados, no hay ninguna crisis como se dice, no hay que exagerar, el Tigre está más unido que nunca", aseguró el vicepresidente del club, Freddy Téllez.

Téllez agregó que están enfocados en lograr la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, en Buenos Aires. En la ida empataron ante Lanús por 1-1. "Estamos seguros que la clasificación está en nuestras manos, el equipo que tenemos es muy fuerte, iremos en busca de un buen resultado a Buenos Aires", dijo.

Por su lado, otro de los directivos, Martín Iturri, indicó que si Salinas tiene que despejar dudas lo hará ante el vestuario atigrado. “El presidente aclaró que era una opinión personal y como primera persona del club lo tenemos que respetar. Si hay algo que aclarar seguramente lo hará el plantel con el presidente en la interna, para que todo siga marchando en familia como siempre ha sido”, aseveró.

Iturri adelantó que Salinas y Chumacero sostendrán una reunión para limar asperezas. “Alejandro tiene una reunión fijada con el presidente en las próximas horas y seguramente tratarán y arreglarán este tema. Yo no identifico un problema, sino un choque de opiniones entre el presidente y un referente como es Alejandro”, concluyó.