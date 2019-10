García dice que Tuto 'es una criatura de dictadura'

"Le pedimos al señor Quiroga que sea un Homo sapiens recordador", así el vicepresidente Álvaro García Linera inició su respuesta a Tuto, que en la víspera señaló que "el papel de los expresidentes no es ser monos de circo que aplaudan lo que Evo Morales quiera afuera".



La segunda autoridad dijo que el pueblo recuerda a Jorge Tuto Quiroga, porque "él es una criatura de la dictadura, que fue lanzado políticamente por un dictador, privatizó empresas de nuestro país y es un hombre que sometió a Bolivia a los mandatos de países extranjeros".



El expresidente calificó ayer de “profundamente antidemocráticas” las declaraciones de la máxima autoridad del país, Evo Morales, que dijo que las exautoridades son necesarias para mostrar unidad afuera del país, pero internamente "no necesitamos".



"En tanto él no olvide eso, nosotros no le vamos a pedir nada en cuanto a su comportamiento en la lucha política interna", agregó el vicepresidente asegurando que la población recuerda a Quiroga por su participación en anteriores gobiernos.



Desde Kuala Lumpur, Malasia, donde participa de un encuentro internacional, Tuto le envió un mensaje a Morales: "No se aferre a el, no se malacostumbre a que le amarren los huatos del zapato, ni a los aviones de lujo, ni a la vida ostentosa".