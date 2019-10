Exportadores nacionales organizan misión técnica formativa a Miami

La Cámara de Exportadores de Santa Cruz -(Cadex), junto con la Cámara Americana de Comercio de Bolivia -(AmCham Bolivia), y el apoyo de la Bolivian American Chamber of Commerce –(BACC), están organizando la misión técnica formativa Miami 2016.



El objetivo del viaje es dar a conocer de manera práctica los procesos logísticos de exportación e importación con los Estados Unidos, a través de la ciudad de Miami.



La visita se realizará entre el 18 y 20 de julio de este año. Los empresarios bolivianos de compañías importadoras y exportadoras, despachantes de aduana, operadores logísticos, firmas de transporte y profesionales vinculados al comercio exterior, participarán de un programa completo de actividades con capacitaciones y visitas técnicas.



“Miami es uno de los puertos de origen y destino más importante para la carga boliviana, como Cadex es significativo promover el conocimiento, para que los exportadores e importadores tengan operadores logísticos efectivos y competentes”, expresó Martín Salces, subgerente de la institución.



Estados Unidos es el principal mercado comercial para los productos no tradicionales nacionales. Durante el periodo 2006-2015, Bolivia exportó un valor de $us 9.324 millones.