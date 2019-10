Santos ordena reforzar acciones contra las FARC

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió este sábado a los militares "arreciar" las acciones contra las FARC en medio de la arremetida que desarrolla esa guerrilla, que ha dejado cinco uniformados muertos y afectaciones a la población civil y el medio ambiente.



En declaración a periodistas colombianos desde Roma, en medio de una gira por Europa, Santos aseguró que tras los ataques guerrilleros "la orden para las Fuerzas Militares es arreciar, es mantener la ofensiva militar, es combatir en todas las formas este terrorismo".



El Gobierno de Santos sostiene diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde noviembre de 2012 en Cuba sin que se haya decretado una tregua en el terreno, pues el presidente considera que la guerrilla la usaría para fortalecerse.



"Si con estos actos cobardes, insensatos, las FARC pretenden llevarme a un cese bilateral del conflicto se equivocan, la orden para las Fuerzas Militares, se los he reiterado esta mañana, es arreciar, es mantener la ofensiva militar es combatir en todas las formas este terrorismo", dijo el mandatario.



El viernes dos policías murieron en un ataque atribuido a las FARC en el departamento de Nariño (suroeste), cercano a la zona donde el jueves fallecieron otros tres uniformados en lo que las autoridades describieron como un asalto con explosivos y ráfagas de fusil de esa misma guerrilla.



Además de los ataques a uniformados, las FARC han perpetrado en los últimos días atentados con explosivos en carreteras, incinerado buses intermunicipales, derribado torres de energía y vertido masivamente petróleo en zonas rurales del suroeste del país.



La arremetida guerrillera comenzó luego de que los rebeldes suspendieran el pasado 22 de mayo la tregua unilateral que mantenían desde diciembre, como muestra de buena voluntad hacia las negociaciones de paz.



Desde entonces, ha aumentado el pesimismo en Colombia en torno al buen desenvolvimiento de los diálogos y, según un sondeo divulgado el viernes, 47,5% de los consultados piensa que el gobierno debe suspender las negociaciones con esa guerrilla, frente a un 17,8% que prefiere seguir con los diálogos en medio del conflicto.



Este sábado, Santos acusó precisamente a las FARC de golpear con sus acciones "la confianza de los colombianos en el proceso" y les pidió "no equivocarse".



"Ese camino que ustedes han tomado no es el camino. El único camino posible es acelerar las conversaciones y llegar pronto a unos acuerdos. Así lo piden los colombianos", advirtió el mandatario.



El conflicto colombiano, de más de medio siglo, ha dejado oficialmente al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados.