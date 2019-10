El 'Vice' asegura que son los opositores los que no quieren trabajar con Evo

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, aclaró que la advertencia del presidente Evo Morales -de que no trabajará con autoridades opositoras- "no es un chantaje" para las elecciones subnacionales, sino una queja hacia las autoridades de oposición, que "sólo busca el enfrentamiento, sabotea y dilata obras" en beneficio de sus poblaciones.



"No es posible trabajar con los opositores, porque los opositores hacen política y politiquería y el Gobierno hace obras. Mientras unos hacemos obras, otros están haciendo cálculos políticos y eso es imposible de conciliar", dijo en conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.



Afirmó además que todas las inversiones que propone el primer mandatario son boicoteadas allí donde no gobiernan los oficialistas.



"Inversión que se propone, inversión que se detiene", dijo García Linera. "El Teleférico ha salido porque Dios es grande", planteó, dando a entender que hubo resistencia de las autoridades municipales que en su momento, en La Paz, fueron del opositor Movimiento Sin Miedo (MSM).



"Tantos recursos están paralizados, propuestas paralizadas y no por falta de voluntad nuestra, sino por oposición estrictamente política. Cada vez que el Presidente propone haremos esta obra, el alcalde o gobernador opositor se dedica a sabotear esa obra creyendo que de esa manera molesta al Presidente", indicó el vicepresidente.

?

García Linera destacó que esos son los argumentos y razones por los que el Gobierno pide a la población reflexionar antes de emitir su voto el próximo 29 de marzo.



La respuesta fue dada como reacción a las críticas por las declaraciones de Evo Morales en El Alto donde dijo que no trabajará con posibles alcaldes o un gobernador de "la derecha". "Si quieren obras, ahí está Edgar Patana, si quieren obras, ahí está Felipa Huanca", señaló el primer mandatario.



Por otro lado y en línea contrapuesta con las declaraciones del vicepresidente, la dirigente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonilda Zurita, extendió la amenaza a todas las regiones donde gane la oposición: "Si la derecha nos gana en cualquier región, no van a tener proyectos", sentenció al ser consultada por EL DEBER sobre las declaraciones del presidente Evo Morales.