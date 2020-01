Eduardo León dice que Zapata mintió en un 80%

Denuncia que intentan sacarlo del hospital. Eduardo León, exabogado de Gabriela Zapata, ahora dice que "duda" de la existencia del hijo de Evo Morales y la empresaria, pese a que en mayo pasado sostuvo que el menor vive.



"Yo tengo dudad de que el niño exista, a estas alturas tengo dudas porque ella ya ha negociado un procedimiento abreviado con el Gobierno, va a salir en libertad y se van a olvidar de ese tema", aseveró el jurista en entrevista con EL DEBER.



Agregó que "yo nunca lo he visto al hijo, nunca he presentado una foto, nunca lo he presentado físicamente, pero ella hizo presentar un menor, hizo presentar documentos, hizo presentar fotografías con los otros dos abogados y para mí, frente a todo lo que está pasando, es ella la que tiene que aclarar esto".



"Mintió en un 80%"



León asegura que todo lo que está sucediendo demuestra tres cosas: "primero que Gabriela Zapata ya llegó a un acuerdo con el Gobierno, segundo que todo lo que ha tejido ella es un conjunto de mentiras y falsedades en un 80%, y que tercero se necesitaba a alguien para que secunde esa labor y ahí han aparecido los otros dos abogados", dijo León.



En la víspera, de acuerdo a su versión, la Fiscalía intentó sacarlo del cuarto en el que está para trasladarlo a la cárcel de San Pedro, donde debe cumplir detención preventiva. "Pese a que no existe una orden de alta, la Fiscalía quería sacarnos el día de ayer. Intimidan a los médicos", aseveró.



Según León, todavía permanecerá algunos días hasta su recuperación, debido a que le comunicaron que tendrá que ser sometido a más exámenes. Cuatro custodios resguardan la puerta de su cuarto y registran a todos quienes ingresan a verlo.



En mayo pasado el jurista, que enfrenta un proceso por falsificación, dijo que "yo voy a decir lo que la señora Gabriela Zapata sostiene y que creo que es la verdad: el niño existe; y esto es algo que lo dijimos en el juzgado".