Se abre la era del magnate en Washington

Un hombre patológicamente narcisista, arrogante, misógino, racista y con gran talento para tuitear asume entre grandes protestas el cargo como el presidente menos popular de la historia de los Estados Unidos, con apenas un 37% de apoyo y con una larga lista de proyectos domésticos y globales que amenazan reestructurar el orden nacional y mundial no necesariamente para bien.

Después de ocho años de la administración liberal-progresista de Obama, imperfecta pero con grandes avances en los derechos civiles y en la implementación de un programa asistencialista de salud que cubre a veinte millones de personas –en un país en el que se calcula que veinte seis mil ciudadanos mueren cada año por falta de seguro de salud--, todo indica que el nuevo presidente hará todo por desmantelar ese legado: Donald Trump ya ha dicho que el programa de salud de Obama será eliminado, que buscará soluciones radicales para el problema de los once millones de inmigrantes indocumentados que no ha cesado de demonizar –entre otras cosas, expulsar a los tres millones con algún tipo de prontuario criminal y construir su famoso muro--, y que nombrará a la Corte Suprema a un juez dispuesto a defender el derecho a portar armas y a pelear contra la ley del aborto. Su discurso poco sensible a los derechos de las minorías sugiere que gobernará en contra de la sociedad multiculturalista en que se ha convertido los Estados Unidos y buscará reafirmar la identidad blanca, anglosajona y protestante como central para el progreso del país.

Pese a no ser un republicano ortodoxo, la receta de Trump para la economía es la tradicional de los conservadores: recortar impuestos y achicar la administración pública. Lo que no es tan tradicional en su deseo de buscar peleas con los socios comerciales de los Estados Unidos, algo que pone nervioso a las grandes compañías (Ford, General Motors) y a países como México y Japón: en su lado más populista -algo que va a contrapelo con el hecho de haber llenado de millonarios su gabinete de ministros-, amenaza a estas compañías con multas y aranceles altos con el objetivo de conseguir que haya más creación de trabajos en el país. Ironías de la historia: que una gran cantidad de votantes haya visto a un magnate con una vida opulenta como el hombre indicado para llevar a cabo una revolución populista; más ironías: con solo un 4,5% de desempleo, Trump hereda una economía saneada, en la que la falta de trabajos no es precisamente un problema (sí lo es el tipo de trabajos: los obreros de las grandes fábricas son hoy muy vulnerables debido a los efectos de la globalización de la economía).

En su estilo agresivo y polarizador Trump ha hablado en contra de la OTAN, se ha enfrentado a sus socios europeos –sobre todo Alemania— y ha roto con la ortodoxia de la política exterior norteamericana con relación a China –está interesado en reconocer a Taiwan–: privilegia las relaciones bilaterales de conveniencia más que los grandes acuerdos multilaterales que han marcado las relaciones internacionales desde fines de la segunda guerra mundial. Ha mostrado, además, una preocupante cercanía con Putin y Rusia. Trump admira el modelo autoritario e imperialista de Putin, que no tiene ningún empacho en anexar Crimea y cuyo discurso nacionalista es muy parecido al de la derecha fascista que ha sido uno de los ejes ideológicos de la campaña de Trump. El nuevo presidente norteamericano se ha enfrentado a las agencias de inteligencia (la CIA, el FBI, la NSA) por defender a Putin y por un sentido de autopreservación: si acepta que Rusia intervino en la elección norteamericana para apoyarlo, confirmaría que su elección no fue tan legítima como a él le hubiera gustado que fuera.

La democracia estadounidense no sabe muy bien qué hacer con un presidente que no hace caso a sus tradiciones, cree estar por encima de las leyes y no respeta la Constitución; los conflictos de intereses de un gobernante que debe tomar decisiones que afectarán a sus propios negocios comenzarán desde el primer momento (la organización Trump, por lo visto en estas últimas semanas, seguirá enriqueciéndose al buscar nuevas oportunidades de negocios con socios que querrán congraciarse con el nuevo presidente y aprovechar contactos en las altas esferas). Trump asume el puesto ante la resistencia de grandes sectores y con el aval de quienes lo ven como el hombre indicado para restaurar la grandeza y la fortaleza del país –con el añadido de la nostalgia por un Estados Unidos más blanco--, alguien capaz de seguir leyendo adecuadamente ese aire de los tiempos que lo ha llevado al poder, y tuitear al respecto