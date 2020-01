El beneficiado con la crisis judicial

Alguna vez se ha preguntado ¿quién ha sido y es el más beneficiado con la crisis judicial? Primero, en base a la Constitución Política del Estado (CPE) el 24 de junio de 2010 se aprobó la Ley del Órgano Judicial y el 15 de julio de 2011 el Reglamento de Elecciones de Autoridades Judiciales por el Órgano Electoral, y sentó las bases para la realización del proceso electoral, y para la preselección de candidatos a magistrados y consejeros de la judicatura.



Este reglamento cometió la primera violación a la CPE: El art. 199-II, define, que las instituciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas podrán proponer candidatos y candidatas al Tribunal Constitucional. El Órgano Electoral estableció en su reglamento que los candidatos deben ser preseleccionados por la Asamblea Legislativa, prescindiendo del Art. 199-II CPE y excluyendo a la sociedad civil.



Segundo, el Reglamento Electoral estableció que los votos blancos y nulos no tengan ninguna incidencia en el resultado de los elegidos, cuando define que el ganador es el que obtiene más voto sin importar la cantidad de participantes. Ello posibilitó que los actuales elegidos no posean legitimidad debido a su mínima votación obtenida (7% de los votos válidos).



Tercero, el Reglamento Interno de preselección de candidatos, aprobado por la Asamblea Legislativa, fue la culminante de un proceso infame que destruyó la administración de justicia.



El reglamento monopolizó en dos comisiones el trabajo de preselección y estableció requisitos inconstitucionales: No haber patrocinado a personas que participaron en delitos contra la unidad del Estado, no haber patrocinado procesos de entrega y enajenación de recursos naturales y no haber patrocinado persona condenadas por delitos de narcotráfico, como si los abogados fueran parte de los procesos.



Ante la intencionalidad para que abogados en ejercicio del poder de turno (Presidencia, Vicepresidencia, ministerios, cámaras, etc) sean los que se postulen y los ilustres profesionales del país no se presenten para no ser manoseados ante la dirección del proceso.



Cuarto, todo este círculo vicioso judicial ha sido cerrado con la designación de un fiscal general exasambleísta constituyente del MAS en Sucre y un procurador general del Estado exdiputado del MAS. El fiscal general ha designado al cuarto fiscal departamental interino cuando la ley Nº. 260 establece que solo puede designar un solo fiscal interino y luego debe realizarse su designación mediante concursos de méritos.



La crisis judicial solo benefició al partido de Gobierno, en cuatro áreas: a) Toma de gobernaciones y gobiernos municipales, como el caso de la Guardia, Warnes y Buena Vista. b) Persecución política mediante procesos interminables, el caso de Porvenir y terrorismo son emblemáticos. c) Manejo discrecional de los recursos públicos e impunidad; y d) repostulación por tercera vez mediante declaración constitucional.



Sin reforma constitucional se requiere la preselección de candidatos por parte de la sociedad civil, la institucionalización inmediata mediante concurso de méritos de los cargos judiciales en los tribunales de justicia y Fiscalía, independencia del poder político y autonomía económica del Órgano Judicial