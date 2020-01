México puede sucumbir ante la crisis y el ‘terremoto’ Trump

Un panorama sombrío se proyecta sobre México. La crisis económica por el alza de los precios internacionales del petróleo, que se tradujo en el gasolinazo, puede agravarse aún más cuando el presidente electo de EEUU, Donald Trump, llegue al poder el 20 de enero y cumpla sus promesas de construir el muro en la frontera y deportar a los cerca de 10 millones de mexicanos indocumentados en ese país.

Los primeros efectos ya empiezan a sentirse en el peso mexicano, que cayó a un nuevo récord mínimo de 21,6 pesos por dólar tras los ataques de Trump contra General Motors y Toyota por fabricar automóviles en México y luego importarlos a EEUU, junto con la decisión de Ford de cancelar una inversión de $us1.600 millones en una nueva planta de producción de San Luis Potosí.



“Con un Gobierno mexicano débil frente a un Gobierno estadounidense fuerte y con mayoría en el Congreso, con políticas abiertamente antimexicanas, es probable que el escenario pueda ser aún peor. Que se venga una crisis muy fuerte en términos económicos, políticos y sociales, y de gobernabilidad. Parece que no tenemos un Gobierno preparado para el reto”, vaticinó Khemvirg Puente, jefe del departamento de Ciencia Política de la UNAM, en contacto telefónico con EL DEBER.



La economía mexicana depende principalmente de los ingresos por el petróleo y las remesas de EEUU, puntualizó el periodista y economista boliviano Fidel Carlos Flores, que radica en Ciudad de México. “Cuatro de cada 10 mexicanos tienen familiares en el vecino país. Existen pueblos enteros que dependen de las remesas y cuando Trump deporte a los miles de mexicanos indocumentados el desempleo crecerá a cifras alarmantes”, advirtió, en contacto con EL DEBER.



El salario mínimo está en 80 pesos en México. Los empleadores pagan como tres dólares y medio el día trabajado. “Si comparamos ese salario con el de un funcionario estás hablando de un salario superior en mil veces más. Es una diferencia abismal. Ese fue el caldo de cultivo”, según Flores.

El origen

La crisis actual que vive México comenzó en 2013 con la reforma energética que privatizó Petróleos Mexicano (Pemex) y después con el paquete fiscal redactado por Luis Videgaray cuando todavía era secretario de Hacienda (hoy canciller), según el investigador de la UNAM, John M. Ackerman. “En lugar de regalar el petróleo a Estados Unidos, privatizar el país y desmantelar la economía, Felipe Calderón y Peña Nieto tendrían que haber invertido en los mexicanos y en nuestra economía. Los resultados son una economía colapsada, un salario mínimo que cada vez alcanza para menos y una indignación más grande”, dijo.



Puente sugirió que el Gobierno debe tener una estrategia, que aparentemente no la tiene, para enfrentar una condición adversa y políticas que le están afectando directamente a los mexicanos a través de los nuevos aranceles que busca imponer el Gobierno de Trump. “El plan debería contemplar, primero la protección consular de mexicanos en EEUU, segundo protección de las remesas que se envían a México, tercero es una cuestión de soberanía ante la amenaza de pago del muro. Peña Nieto solo dijo que no pagará, pero no dijo sus consecuencias medioambientales”, puntualizó.

Peña Nieto

El Gobierno de Peña Nieto cada día pierde más la credibilidad, según Ackerman, que explicó que el gasolinazo no solo se debe a factores externos, sino que también fue una decisión personal del presidente mexicano junto con los partidos del denominado ‘Pacto por México’ conformado por el PRD, PRI y el PAN.



En este escenario hay un tema central, que parece inmovilizar al Gobierno. El presidente y su Gobierno han dejado de gozar de la legitimidad y el aprecio de los mexicanos y parece que no tiene forma de revertirlo. “El problema del subsidio pudo solucionarse de varias formas, por ejemplo, con el recorte de gastos frívolos del Gobierno como el nuevo avión presidencial más caro del mundo o la construcción del nuevo aeropuerto. Parece que el Gobierno no está dispuesto a hacer un uso más racional del gasto público”, opinó Puente.

México debe ser serio

Ante las amenazas de Trump, en un intento por comenzar con el pie derecho, Peña Nieto nombró a su exministro de Hacienda, Luis Videgaray, como ministro de Relaciones Exteriores. Videgaray dimitió en septiembre, después de la tormenta política que desató su papel en la controversial reunión entre Peña Nieto y Trump, cuando este aún era candidato.

“Este es un hombre que ciertamente tiene una visión estratégica, es un negociador, es un político transaccional por naturaleza”, dijo Duncan Wood, director del Instituto de México en el Centro de Estudios Wilson de Washington, según la agencia AFP. No obstante, el mismo Videgaray dijo que no sabe nada de diplomacia, pero aprenderá, aunque la misión no sea una tarea para novatos.



México “debe negociar como país serio, responsable y un país dispuesto a dejar la mesa de negociación en caso que EEUU proponga algo que sea inaceptable", apuntó el analista Luis de la Calle, que estuvo entre los negociadores del TCLAN, en vigor desde 1994