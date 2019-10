Depuran listas del seguro de vida para periodistas tras identificar infiltrados

Tras la preocupación manifiesta mediante un comunicado de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) por el registro irregular de beneficiarios para el seguro de vida para periodistas, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa instruyó depurar las listas a fin de que el seguro llegue efectivamente a los trabajadores de los medios.





"Se va hacer un seguimiento estricto respecto si es o no un trabajador de la prensa. Vamos a denunciar a quienes pretendan tomarnos por inocentes. Hemos instruido que se pueda hacer una depuración", explicó a EL DEBER el dirigente de la confederación Héctor Aguilar.



El representante de los periodistas dijo que identificaron a personas en la Federación de la Prensa de La Paz, que pretenden beneficiarse con el seguro sin trabajar en un medio de comunicación. "Hemos instruido que hasta el 30 de septiembre deben hacer llegar las listas con la depuración correspondiente. Esto permitirá verificar si es o no un trabajador de la prensa", indicó.



La ANP pidió que se modifique la Ley 554 modificatoria del Seguro Privado de Vida e Invalidez para la Prensa a fin de corregir irregularidades como el hecho de que la ley no beneficia a los trabajadores afectados por invalidez temporal ni por accidente.



Aguilar dijo que en el último congreso en Potosí se determinó realizar todas las acciones posibles para que la norma entre en vigencia a fin de año. Las próximas etapas para que la norma entre en vigencia son conformar el directorio, crear una cuenta bancaria y licitar una aseguradora.