Banco Central prefiere la moneda china al euro

El Banco Central de Bolivia (BCB) aumentó en el último año, la participación de la moneda china en las Reservas Internacionales Netas (RIN) de 4% a 5% y disminuyó la participación del euro del 9% al 8%, lo que demuestra una cada vez mayor confianza de Bolivia en la economía asiática, aunque todavía la entidad bancaria mantiene la mayoría de sus inversiones fuera de ese país.



Según el informe que dieron las autoridades del BCB en su rendición de cuentas inicial 2016, realizada en la Sede de Gobierno, en 2015, las reservas disminuyeron en $us 2.066 millones, de $us 15.123 millones a $us 13.056, debido principalmente al contexto internacional de baja en los precios de las materias primas.



Mientras esto se da, la entidad monetaria de Bolivia mantuvo “una adecuada composición de activos internacionales con diversificación de monedas” y con relación a 2014, “se incrementó la participación de la moneda china y se redujo la participación del euro”.



Si el euro llegó a una participación del 9% el año 2014, contando un total de $us 1.399 millones, el año pasado redujo su participación a $us 1.010 (8%). Mientras tanto, el yuan aumentó de $us 574 millones (4% del total) a $us 641 millones (5%).