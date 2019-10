Evo ve que Chile dilata sin resolver el tema marítimo

"Dilatar, dilatar y nunca resolver", esa es la política que Chile aplica ante el clamor marítimo de Bolivia, según el presidente Evo Morales. La autoridad admitió que en el principio quiso denunciar ante La Haya el Tratado de 1904 y no los compromisos incumplidos.



"Cuando pedimos que oficialicen con una nota, nunca había, decían que esto se va a electoralizar, que mejor en la próxima gestión. Nos dimos cuenta que esa es la política de Chile, dilatar, dilatar y nunca resolver", aseveró el mandatario.



Morales, que fue reconocido como "el personaje del año" por la radio Compañera, por el tema marítimo, explicó que pidió oficializar el diálogo mediante una nota diplomática, pero que ésta nunca fue respondida por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.



También admitió que antes de que se demandara a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en el marco del diferendo marítimo, su propósito inicial era cuestionar validez del tratado de 1904, en el que se basa el Gobierno chileno para defender su postura.



"Fue un gran error, lo reconozco, yo quise demandar el Tratado de 1904. (…) era un tratado impuesto, injusto, además de ser incumplido, todavía podemos demandar, decía, era un punto de vista personal. Y ahí los compañeros del equipo jurídico me explicaron que no es el camino (...) tenían razón y retiré mi posición", recordó la autoridad.



Sus declaraciones tienen lugar a dos meses del arribo al país del equipo de asesores extranjeros de Bolivia en La Haya, previsto para febrero, donde se analizarán los pasos a seguir en esta segunda fase del litigio marítimo contra Chile.