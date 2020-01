Legalizarán 8.000 ha más de coca en nueva ley

El Gobierno tiene ya un proyecto oficial de la ley del régimen de la hoja de coca que reconoce como legales 20.000 hectáreas de coca, 8.000 más de las permitidas actualmente por la Ley 1.008, informó el ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, al terminar la reunión de gabinete de ayer, y los cocaleros de Yungas protestaron por esa decisión.



La información se difundió en el Día del Acullicu. "Nuestra propuesta es 20.000 hectáreas de producción como máximo, 13.000 hectáreas para La Paz y 7.000 para Cochabamba", señaló el ministro Cocarico.



Sin embargo, inmediatamente generó el rechazo de los productores de coca de Yungas. El vicepresidente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), Gregorio Chamizo, señaló que “es una imposición por parte del Gobierno. Quieren someternos. Vamos a ser claros, 7.000 hectáreas para Chapare, como también el desarrollo de plantas industriales, tienen cítricos, bananos, palmitos de exportación, les dieron plantas de urea, amoniaco, y a nosotros nada. Nosotros no lo aceptamos”, aseveró.



Para el ministro toda ley es un acuerdo político, por lo tanto la ley de la coca tiene que expresar una necesidad política. “Sabemos todos que hay productores en Yungas de La Paz y en el trópico de Cochabamba y desconocer estos extremos francamente es riesgoso. No podemos decir que de aquí para adelante no puede existir coca en Caranavi o en el trópico", manifestó Cocarico.



Adepcoca y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay) en su propuesta de ley plantean que no se reconozca la coca del trópico de Cochabamba por considerar que es coca ilegal que se desvía para actividades ilícitas.

“No se toma en cuenta nuestro crecimiento poblacional, parecería que solo lo hizo el trópico. El 92% de nuestra coca pasa por control, la de Chapare nada. No es justo. No nos cerramos al diálogo, pero creemos que la ruptura con el Gobierno está cada vez más cerca”, dijo Chamizo.



Al respecto, el ministro Cocarico admite la existencia del desvío. "No vamos a desconocer que hay cierta cantidad de coca que se desvía, no solo en un sector". Comentó que la demanda interna de coca ha crecido, así explica que el informe de la Unión Europea esté desfasado porque hace tres años se requerían 14.000 hectáreas de cultivos.



Carlos Romero, ministro de Gobierno, cree que este debate recién ha empezado y que amerita una reflexión más extensa para "compatibilizar" las propuestas que existen sobre el régimen de coca que va a implementarse