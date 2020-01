Fuertes vientos provocan daños en el palco oficial

Las ráfagas de más de 80 kilómetros que hay en la ciudad, provocaron que se doblen los tubos de la estructura de palco oficial que se armó en el Cambódromo para el desfile cívico-militar que se debe llevar adelante en un par de horas.



El secretario de Seguridad Ciudadana, Enrique Bruno, confirmó el incidente y dijo que no se tiene reportes oficiales de personas que hubieran resultado heridas. El comandante de Bomberos de la Policía, Fernando Pelaez, dijo que no se habían registrado daños personales y que la situación ya había sido controlada.



El incidente ocurrió poco antes de las 14:00 y un responsable de la empresa que está cargo del montaje de la tarima, dijo que la persona que estaba encargada de cuidar los equipos de sonido en el lugar tampoco resultó afectada por el accidente.



Bruno indicó que para las 18:45, hora marcada para el inicio del desfile en homenaje a los 191 de la independencia de Bolivia, se tendrá listo el escenario donde estarán las autoridades departamentales, nacionales y municipales. "No quedará igual, por razón del tiempo, pero será repuesto para el acto", precisó la autoridad departamental.