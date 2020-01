Fujimori retira su pedido de indulto humanitario

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) retiró la solicitud de indulto humanitario que presentó en julio pasado, durante los últimos días del Gobierno de Ollanta Humala, informó este martes el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magan.



"Ahora no hay ningún trámite de un proceso de indulto. Sé que la Comisión de Gracias Presidenciales oportunamente envió un documento al director del penal (donde está recluido Fujimori) para hacer una certificación médica, pero nos informaron que ya no había ningún pedido de indulto", señaló el funcionario en declaraciones citadas por medios locales.



La decisión de retirar este pedido ya había sido anunciada en agosto pasado por el abogado del exmandatario, William Castillo, quien señaló que evaluaba recurrir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.



Castillo dijo que la solicitud iba dirigida al Gobierno de Humala "con la hipótesis" de que este fuera "quien resolviera el indulto", pero recordó que este "prácticamente lo negó" al anunciar que dejaba el proceso en manos del nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió el mando el pasado 28 de julio.



Humala ya había rechazado en 2013 un pedido de los hijos de Fujimori para que otorgue a su padre el indulto humanitario por motivos de salud.



En declaraciones publicadas hoy por medios locales, Castillo agregó que no volverán "a emitir un pedido similar" y dijo que se trata de "un tema cerrado en la actualidad." "No hay ningún trámite, ningún pedido y creemos que no es necesario insistir con el nuevo mandatario", remarcó.



Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y de los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.



En agosto pasado un tribunal supremo anuló una sentencia que lo había condenado en 2015 a ocho años de prisión por el llamado caso de los "diarios chicha", en el que se desviaron fondos públicos para comprar la línea editorial de periódicos sensacionalistas durante su campaña de reelección en 2000.