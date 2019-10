Javicho llevó su humor al festival argentino 'Ciudad Emergente'

El comediante de stand up boliviano radicado en Buenos Aires Javier "Javicho" Soria participó del "VIII Festival Argentino Ciudad Emergente" que exhibe lo nuevo en música, cine, charlas, revistas, historietas, danza, moda y stand-up.



El evento porteño que se realizó del 17 al 21 de junio en el Centro Cultural Recoleta tuvo la presencia de cinco especialistas en stand up comedy (comedia de pie): Uke Geraci, Juan Pablo Carbonetti, Pipa Barbato, Nicolas de Tracy y el boliviano Javicho Soria.



Como en todas sus presentaciones, el comediante hizo reír a carcajadas al público que asistió a ver su presentación donde habló sobre algunas actitudes que caracterizan a los bolivianos, programas de televisión y canciones de las que hay que tener cuidado, entre otros temas.



Javier es conocido entre sus seguidores como el ‘Elba de Master chef de la comedia argentina" pues a finales del anterior año obtuvo el primer lugar del concurso argentino de Stand Up, en Buenos Aires. Si aún no tuviste el gusto de escucharlo, mira este video y, si te gustó, busca otros en YouTube. ¡No te arrepentirás!

,