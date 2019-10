China dice que denuncias solo competen a la CAMC

El embajador de China, Wu Yuanshan, manifestó que las denuncias por tráfico de influencias que existen contra CAMC, empresa de su país, son temas que solo competen a los representantes de la firma y no así a su Gobierno. Advirtió la politización del caso.



"Es una empresa estatal, no conozco cuantas personas trabajan, no conozco (...) En cuanto a CAMC y otros problemas que han ocurrido, para mi no hay que politizarlos, hay que solucionarlos y creo que van a ser solucionados entre ambas partes", dijo a EL DEBER.



Conoce más: Mesa pide discutir si hubo o no tráfico de influencias



La autoridad diplomática, que participó de la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Defensa, explicó que la representación de ese país está anoticiada sobre lo que sucede con la firma en la que trabajaba Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales.



"Lo que conozco es que es una empresa estatal, pero sobre contratos o contrataciones, ustedes pueden consultarles (a ellos), pero me sorprende la politización de estos detalles. Estos proyectos les van a traer muchos beneficios al pueblo boliviano", agregó.



Lea también: China ata contratos a CAMC desde Gobierno de Mesa



Esta jornada se conoció que esa embajada condicionó en 2004, en el Gobierno de Carlos Mesa, la firma de un contrato para un proyecto a la contratación de CAMC para su ejecución. Una comisión del Legislativo se dedica a revisar los documentos.



Además existe un proceso judicial iniciado ante el Ministerio Público, que involucra a Zapata, Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social dependiente del Ministerio de la Presidencia; Jimmy Morales, exfuncionario público. Se presume que la exgerente utilizó oficinas del Estado sostener reuniones y cerrar negocios.



Puedes ver: Samuel dice que negocios quedan entre "compadres"



Mientras que el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, ratificó que como Gobierno tienen la "certeza" sobre el fallecimiento del hijo que tuvo Morales con Zapata y reiteró su pedido para que la familia de la exgerente de CAMC presente ante la justicia al menor, en caso exista.



La autoridad detalló que recabaron la documentación de diferentes instancias para ver si el niño existe, concluyendo que ni el Ministerio de Educación, el Segip u otras instancias similares pudieron dar cuenta de algún registro.