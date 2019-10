7 consejos para personas impuntuales

La impuntualidad no habla bien de nadie, muestra poco compromiso de la persona, tanto a nivel laboral como personal. Si no eres puntual debes reconocerlo y tratar de mejorar.



Superar el defecto de la impuntualidad de la noche a la mañana no es fácil, se trata sobre todo de modificar hábitos, y requiere también un cambio de actitud. Sin embargo ser puntual no es imposible.



No existen recetas ni fórmulas mágicas para que el tiempo sea nuestro aliado, pero sí algunos consejos te ayudarán. En la Practipedia de este jueves te presentamos siete de ellos.



Toma 90 segundos de tu tiempo y revisa el video que encabeza esta nota. Estos consejos pueden ayudarte mucho.



El contenido que se incluye en el audiovisual se basó en un artículo sobre la impuntualidad, publicado por la psicóloga Patricia Ramírez en el diario El País de España.