México entrega a ‘El Chapo’ Guzmán a la justicia de EEUU

El Gobierno mexicano entregó ayer al poderoso narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera a Estados Unidos y ya se encuentra en Nueva York.



Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa y que por años fue considerado el narcotraficante más buscado del mundo, se encontraba preso en una cárcel federal de la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso, Texas.



"El Gobierno de la República el día de ayer entregó al señor Guzmán Loera a las autoridades de Estados Unidos", señaló la Cancillería en un comunicado.

En Washington, el Departamento de Justicia emitió un comunicado en el que expresa su "gratitud" al gobierno mexicano por su "cooperación y asistencia" al entregar a Guzmán a la justicia estadounidense.



El comunicado no detalla el momento preciso en que se realizó la extradición, y solo indica que el detenido se hallaba "en ruta". Guzmán es requerido por tribunales de Nueva York, Texas, Arizona, Florida, Illinois y Nueva Hampshire, por los delitos de homicidio y narcotráfico.

Sorpresa de la defensa

Silvia Delgado, abogada de Guzmán en Ciudad Juárez, dijo a la televisora Milenio que no han sido notificados de la extradición y que conocieron la noticias por los medios. "Lo hicieron de manera ilegal porque aún no se resuelve el recurso pendiente de revisión (...) Somos los principales sorprendidos por esta noticia, no tenemos ninguna información por parte de las autoridades", dijo Delgado.

La abogada explicó que visitó a Guzmán por la mañana, que lo vio "tranquilo" y que le pidió que enviara una carta al presidente Enrique Peña Nieto para denunciar "toda la violación a sus derechos humanos".

La defensa de Guzmán alegó, para evitar la extradición, que la justicia de Texas podría condenarlo a la pena de muerte, lo que iría en contra del tratado de extradición entre ambos países, pues en México se abolió la pena capital.



La extradición cumple "las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado bilateral y demás disposiciones legales vigentes para su emisión", sostiene la Cancillería.

Fecha simbólica



Esta extradición se produce horas antes de que asuma la Presidencia estadounidense Donald Trump, quien amaga con fuertes medidas políticas y económicas contra México.

"No querían que Trump pudiera jactarse, así que lograron entregarlo en los últimos minutos" del Gobierno del presidente saliente Barack Obama, dijo Alejandro Hope, exagente de la inteligencia mexicana.



"La fecha (de la extradición) es muy simbólica, es un acto del Gobierno para hacerle observar a Obama y Trump que México está haciendo verdaderos esfuerzos para combatir al narcotráfico", dijo de su lado Raúl Benítez Manaut, experto en asuntos de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México