Roger Waters comparte el video de Time, de su concierto en México

El músico Roger Waters, exintegrante de la banda inglesa Pink Floyd, subió a su canal de YouTube y a su cuenta de Facebook, un video de la canción Time, incluida en el legendario álbum The dark side of the moon (1973), la cual se presentó en vivo en el Zócalo de Ciudad de México en octubre de 2016.

En enero, Waters ya había liberado un video extraído de este espectáculo, que se llevó a cabo en uno de los sitios históricos de la capital mexicana, días antes de las elecciones presidenciales de EEUU. En la oportunidad, uno de los blancos de las letras y de los mensajes en el recital fue el entonces candidato Donald Trump, que, a la postre, resultó elegido presidente de los estadounidenses.

Pigs (Three diferents ones) fue la pieza en cuestión, perteneciente al álbum Animals (1976), que fue lanzada previamente y que tuvo como momento memorable para las miles de almas mexicanas el vuelo del famoso cerdo inflado, que en la temática del disco representa a la clase política opresora.

El músico inglés realizó esta actualización en sus cuentas de redes sociales a pocos días de haber revelado detalles de su primer álbum de estudio en 25 años. La última vez que el ex Pink Floyd grabó un disco fue en 1992 cuando lanzó Amused to death (antes había grabado Radio Kaos y The Pros and Cons of Hitch Hiking).

Este año, y después de una larga espera, lanzará en junio su nueva entrega Is this the life we really want?, tal como lo anunció el 19 de abril.

El disco tendrá su debut en los escenarios en el marco de la gira Us+Them, un tour que iniciará Waters el 26 de mayo y que recorrerá distintos lugares de Norteamérica.