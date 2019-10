3 bolivianas estuvieron junto al papa Francisco

Tres jóvenes bolivianas participaron muy de cerca al papa Francisco en la ceremonia de bienvenida en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebró esta mañana en Polonia.



Se trata de Janaina Moraes que ingresó a la tarima más próxima al altar donde estaba el papa Francisco. La joven portó la bandera boliviana, vistió un tipoy color verde típico del oriente boliviano y se sentó junto a los representantes de los otros países.



A su vez, Yosaina Campos, otra delegada de Bolivia, estuvo en el palco oficial también con un tipoy color blanco y pintado a mano, y Verónica Roca, en el sector cero, los más próximos al pontífice.



El resto de la delegación boliviana se ubicó en el sector B3 de la gran explanada del Parque Jordan en la localidad de Blonia, donde pudo apreciar al sumo pontífice muy cerca durante su paso hacia escenario principal a bordo de su vehículo.



Marianela Campero, coordinadora de la delegación oficial de Bolivia, relató a EL DEBER que el lugar quedó repleto de gente, se estima que más de un millón de personan asistieron, y que el papa dio su mensaje en italiano animando a los jóvenes a seguir a Cristo, a ser misericordiosos y a no tener miedo de seguir trabajando por la iglesia.



La joven cruceña también destacó el pedido que hizo el sumo pontífice de que los jóvenes no parezcan personas "jubiladas" porque perdieron las ganas o las esperanzas ante la vida.



"Me genera dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse "jubilado" a los 23, 24 o 25 años. Me preocupa ver a jóvenes que "tiraron la toalla" antes de empezar el partido. Que están "entregados" sin haber comenzado a jugar. Me duele ver jóvenes que caminan con rostros tristes, como si su vida no tuviese valor. Son jóvenes esencialmente aburridos... y aburridores, que aburren a los otros; y esto me duele", expresó el papa en su mensaje.



"Es estimulante escucharlos, compartir sus sueños, sus interrogantes y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que dicen que las cosas no pueden cambiar. A los que llamo los "quietistas", nada se puede cambiar", agregó el pontífice ante la multitud.



"La Iglesia quiere aprender de ustedes para renovar su confianza en que la Misericordia del Padre tiene rostro siempre joven", enfatizó.



Aunque son 41 los jóvenes que integran la delegación oficial de Bolivia, se estima que de todo el país han viajados unos 300 bolivianos en diferentes delegaciones y grupos para participar de la JMJ.

Yosaina Campos y Janaina Moraes representaron a Bolivia

Los bolivianos en el campo de concentración de Auschwitz

Días antes del inicio de la JMJ, la delegación oficial de Bolivia también tuvo la oportunidad de visitar el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde estará el papa Francisco este viernes, junto con un grupo de supervivientes del holocausto, convirtiéndose en la tercera autoridad papal en visitar el lugar.



En esta visita, los jóvenes bolivianos estuvieron acompañados por monseñor y obispo auxiliar de Santa Cruz, Estanislao Dowlaszewicz, que a la vez es asesor nacional de la Pastoral Juvenil Vocacional de Bolivia. El obispo que nació en Polonia es uno de los invitados especiales en las catequesis que se desarrollan desde el miércoles hasta este viernes en parroquias de Cracovia, en diferentes idiomas. En el caso de monseñor es en habla hispana.



Este viernes, Bolivia tendrá dos representantes en el víacrucis que también se celebrará en la explanada de Blonia, el sábado habrá otros dos jóvenes en el palco y unos 6 bolivianos en el sector cero; y el domingo el sacerdote polaco Szymon Zurek, que coordina a la delegación boliviana en Cracovia y que trabaja en la parroquia San Francisco de Asís de Santa Cruz, estará en el sector cero.



La JMJ concluye este domingo con la misa de clausura que el papa Francisco concelebrará con miles de obispos y sacerdotes. Allí, el santo padre también anunciará la ciudad donde se celebrará la próxima Jornada Mundial de la Juventud.



