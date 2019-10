Una amante de Cardoso pone en aprietos al expresidente de Brasil

Miriam Dutra guardó sus secretos por más de veinte años hasta este jueves cuando confesó detalles de su romance secreto con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).



Dutra, que fue periodista de O Globo durante 35 años, tenía menos de la mitad de años que Cardoso cuando lo conoció: ella 24 y el 50.



Contó que durante la relación de 6 años tuvo un hijo con el expresidente, quien lo sostuvo económicamente en la nueva vida que había iniciado junto a su madre en España.



“Además, voy a contar una cosa todavía más seria: durante los 6 años con él, quedé embarazada otras dos veces y aborté", contó al diario Folha de Sao Paulo. Agregó que el expresidente no sólo supo de las operaciones clandestinas, sino que además las pagó.



En palabras de Dutra, Cardoso se valió de una empresa semipública para transferir ilegalmente miles de dólares al exterior para ella y el muchacho.



“¿Por qué nadie nunca investigó eso? ¿Por qué nadie nunca investigó las cuentas que Fernando Henrique tiene fuera del país?” cuestionó la periodista, citada por el periódico Panamá Post, en referencia a otros políticos envueltos en escándalos por cuentas bancarias no declaradas en el exterior.



La respuesta del expresidente



Consultado por medios brasileños, Fernando Henrique Cardoso no quiso referirse a los supuestos abortos y pidió que las cuestiones íntimas deben permanecer en el ámbito privado.



Respecto a las cuentas bancarias en el exterior, admitió que las tiene pero negó haber usado una empresa semiestatal para beneficio propio.