Descubre porqué a veces te olvidas de las cosas

Es común tener olvidos cotidianos como no encontrar tus llaves o dejar el celular en la casa y no siempre es a causa de la edad. Si bien es un mal frecuente, hay ciertos hábitos que puedes cambiar para que tu cerebro funcione bien y la memoria no te falle.



El portal msn.com señala al menos 9 hábitos que favorecen la pérdida de memoria transitoria. Toma nota y empieza a cuidar mejor tu salud:



1. Medicamentos. Algunos antidepresivos, relajantes musculares o píldoras para dormir contribuyen a que te olvides cosas constantemente.



2. Alcohol. Suele ser una de las razones más frecuentes. Si abusas del alcohol, es posible que sufras varios problemas de salud.



3. Tabaco. Fumar reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro y por lo tanto perjudica, entre otras cosas, la memoria.



4. Drogas. Son dañinas por varias razones y ciertas sustancias alteran el cerebro, lo que dificulta recordar las cosas.



5. Falta de sueño. Si duermes pocas horas o despiertas muchas veces durante la noche, puedes tener deficiencias en captar información y recordarla.



6. Depresión y ansiedad. Cuando uno está triste o preocupado, suele tener la mente puesta en sus problemas. Eso dificulta concentrarse en algo más y afecta a la memoria.



7. Mala alimentación. Cuando no recibimos los nutrientes necesarios, afectamos el funcionamiento del cerebro. Según el portal msn.com, la deficiencia de las vitaminas B1 y B12 puede afectar la memoria.



8. Envejecimiento. Con el paso de los años, no solo olvidamos las cosas sino también tenemos dificultad para aprender lo nuevo.



9. Lesiones. Si tus olvidos son muy graves o frecuentes, puede deberse a alguna lesión cerebral. En ese caso, se recomienda visitar un médico.