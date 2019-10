“El único disidente en la causa chilena es Marco Enríquez-Ominami”

¿Se tomarán acciones contra los chilenos que apoyan a Bolivia?

Desde que vivimos una plena democracia, en 1990, no tomamos ningún tipo de acción en contra de las opiniones de la ciudadanía, de los políticos ni de nadie. En consecuencia, Marco Enríquez-Ominami es responsable de sus dichos y de sus actos, pero no, nosotros no tomaremos ninguna acción, incluso de otros sectores, por sus dichos y por sus actos. Esto solo es para que les juzgue la ciudadanía chilena.



¿En Chile hay voces de apoyo a Bolivia?

No lo vi. Desde que surgió la demanda marítima boliviana todas las fuerzas políticas se reunieron con la presidenta Michelle Bachelet, desde la UDI hasta el Partido Comunista, y todos cerramos filas con la presidenta para defender la causa chilena. La única voz disidente fue Marco Enríquez y colectivos de izquierda.



¿Por qué se opone a que Bolivia recupere una salida soberana al Pacífico?

Porque simplemente Chile no puede regalar territorio. Se imagina el antecedente. Yo les pregunto a ustedes si estarían dispuestos de regalar un pedazo de tierra a Perú, por ejemplo...



¿Usted ve que Chile regalaría territorio, y no que lo devolvería a Bolivia?

Tenemos el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que señala los límites. Eso debe respetarse, ya que fue firmado por ambas naciones. Acá lo que veo es que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tiene competencia para revisarlo. Si se involucra y comienza a modificar todos los tratados del mundo, esto se convierte en una selva. Estamos ejerciendo la defensa que corresponde, una defensa que cualquier Estado haría cuando piensan quitarle territorio.



¿Cree que el término soberanía perjudica en la solución del diferendo?

Bolivia tiene acceso privilegiado al mar, tiene su propia Aduana en el puerto, tiene todas las facilidades, pero sigue diciendo que no tiene acceso, eso es una gran mentira. Soberanía no va a tener, pero acceso sí.



¿Esas facilidades son palpables, se las puede ver?

Pero claro. Le dije que Bolivia tiene su propia Aduana en puertos chilenos, tiene libre tránsito, tiene acceso al mar, pero también tiene el apoyo del pueblo chileno para una salida al mar, pero eso sí, sin soberanía. Lo que pasa es que el diálogo ya se quebró, se rompió cuando Evo Morales anunció que llevará a la CIJ este asunto.



¿Cómo ve que Michelle Bachelet se haya acercado a Evo Morales para hablar sobre la agenda de 13 puntos?

Lo que sabemos es que no se habló de la agenda de 13 puntos, se excluyó el tema marítimo, ya que ese asunto se instaló por decisión boliviana en la CIJ. Los demás 12 puntos se pueden hablar, y personalmente creo que se debe avanzar en esa complementariedad, pero abordar el tema marítimo sería muy equivocado para nosotros.



¿Cree que Bolivia logró apoyó de la comunidad internacional?

Reconocemos el trabajo del expresidente Carlos Mesa, pero no vi apoyo de ningún país, es que este es un asunto bilateral y no multilateral