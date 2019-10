Rescatan a agricultor ahogado en Samaipata

El cuerpo de Marcelino Acuña Torres (32) fue rescatado por personal de bomberos de la Alcaldía cruceña de una poza que es utilizada para el riego donde se metió a nadar, pero al parecer sufrió un calambre que se sumergió, no salió más y se ahogó, hecho ocurrido el domingo, a las 18:00.



El desafortunado agricultor tiene su chacra en la comunidad El Mogote, del municipio samaipateño, la víspera, en compañía de otros dos campesinos, llegaron al estanque, cuya profundidad máxima es de 3 metros, donde decidió darse un chapuzón, pese a que comenzaba a hacer frío.



Sus acompañantes, al ver que el hombre estaba en apuros intentaron sacarlo pero se les fue de las manos y no lo encontraron, dando parte a la Policía de Samaipata, que no llegó nunca a auxiliarlos, por ello llamaron a la capital.



El jefe de bomberos de la comuna capitalina, Roxney Borda, comandó el operativo y esta mañana, a las 7:20, rescataron el cadáver que fue entregado a la viuda de la víctima, Susana Ramírez, que ahora lo vela en compañía de sus dos pequeños hijos de 10 y 4 años.